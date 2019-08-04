Le Figaro: помои, вандализм, оскорбления — офисы французских депутатов страдают от разгневанных фермеров

За последние 10 дней 16 офисов депутатов от правящей партии Франции подверглись нападениям разгневанных фермеров, пишет Le Figaro. Причиной недовольства сельхозработников стала ратификация парламентом соглашения о свободной торговле между ЕС и Канадой, поясняет издание. По словам газеты, французских фермеров беспокоит связанная с соглашением нечестная и жестокая конкуренция, а также вероятный импорт некачественных товаров во Францию.

В ночь с четверга на пятницу новый офис депутата от правящей партии «Вперёд, Республика» Моник Иборра стал мишенью для работников сельского хозяйства, возмущённых ратификацией соглашения о свободной торговле между ЕС и Канадой (CETA), пишет Le Figaro. «Грузовик сдал назад, фермер открыл заднюю дверь и полились тонны помоев», — так описывает произошедшее газета.

Ранее тем же вечером штаб Коринн Виньон в Тулузе был обложен камнями— дело рук тех же работников сельского хозяйства, протестующих против соглашения. Президент Национальной федерации профсоюзов владельцев сельхоз-предприятий департамента Верхняя Гаронна Кристиан Мазас назвал этот инцидент «символическим актом».

Как сообщается, всего за 10 дней, прошедшие со дня ратификации соглашения Национальной Ассамблеей жертвами актов вандализма стали офисы 16 депутатов партии «Вперёд, Республика». Лидер партии Станислас Герини обнаружил свой парижский офис обклеенным враждебными плакатами в четверг, а накануне надписи с оскорблениями в адрес партии, полиции и соглашения появились на офисах трёх депутатов «Вперёд, Республика» в департаменте Валь-Д’Уаз. При этом самые серьёзные разрушения —разбитые стёкла и подожжённые стулья в бюро Ромэна Гро в Перпиньяне были делом рук не фермеров, а людей в чёрной одежде и масках в ходе акции протеста «жёлтых жилетов» 27 июля, обращает внимание издание.

Как отмечает газета, французские политики единогласно осудили ущерб, нанесённый офисам депутатов, однако некоторые привали проводить различие между вандализмом и вылитым под дверь навозом.

Как поясняет газета, после ратификации соглашения, предусматривающего отмену таможенных пошлин на обмен 98% товарами между ЕС и Канадой, сельхозработники опасаются «жестокой и несправедливой конкуренции», а также массового импорта низкокачественных продуктов во Францию. В ответ на это защитники соглашения, каковых в партии власти большинство, напоминают, что договор оставляет в силе санитарные и экологические нормативы ЕС.