South China Morning Post Оригинал

SCMP: Си призвал Путина вместе защищать многосторонний миропорядок от гегемонии

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На фоне усиления напряжённости в отношениях между Пекином и Вашингтоном глава КНР Си Цзиньпин заявил во время беседы с Владимиром Путиным, что Китай намерен укреплять стратегическое партнёрство с Россией. Также лидер призвал Москву к взаимодействию на международных платформах, чтобы защитить многосторонний порядок от «гегемонии и одностороннего подхода».
SCMP: Си призвал Путина вместе защищать многосторонний миропорядок от гегемонии
Reuters

Китай и Россия должны вместе противостоять гегемонии и одностороннему подходу к формированию международного порядка, заявил лидер КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в среду 8 июля,, сообщает South China Morning Post.

 

По словам китайского лидера, Пекин и Москва должны укреплять стратегическое сотрудничество в период, когда ситуация в мире меняется особенно быстро.

 

Как отмечает издание, разговор между Путиным и Си состоялся на фоне усиления напряжённости между Китаем и США, а также всё более натянутых отношений между Пекином и Нью-Дели. Пять дней назад российский президент провёл беседу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди — лидеры договорились о крупных сделках на поставку вооружений. Кроме того, как сообщали индийские СМИ, Моди был первым иностранным лидером, поздравившим Путина с принятием поправок в российскую Конституцию. Глава Кремля в свою очередь отметил, что Москва и Нью-Дели «развивают привилегированное стратегическое партнерство».  

 

Во время телефонного разговора Си Цзиньпин заверил Путина, что Китай намерен и далее поддерживать с Россией друг друга, противостоять вмешательствам извне и защищать свои суверенитет, безопасность и интересы. Председатель КНР подчеркнул, что его страна, «как всегда», выступает за то, чтобы Россия шла собственным путём развития, и призвал к сотрудничеству в сфере технологий, разработки вакцин и биологической безопасности. 

 

Си также добавил, что Пекин хотел бы усилить взаимодействие с Россией на международных платформах, включая ООН, чтобы защитить многосторонний порядок от «гегемонии и одностороннего подхода». South China Morning Post напоминает, что днём ранее США запустили официальный процесс выхода из Всемирной организации здравоохранения, которую президент Дональд Трамп обвинил в неспособности привлечь Китай к ответственности за пандемию. 

 

Издание обращает внимание, что, несмотря на близкие контакты между Си и Путиным, в последние месяцы в отношениях между Россией и Китаем «наблюдаются едва заметные изменения». Так, на прошлой неделе дипломаты и интернет-пользователи из КНР раскритиковали российское посольство за публикацию в соцсетях видео в честь годовщины со дня основания Владивостока. Китайцы считают, что территория, на которой был построен российский город, была захвачена после поражения Цинской империи во Второй опиумной войне.

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источник
South China Morning Post Китай Азия
теги
Владимир Путин Индия Китай Россия Си Цзиньпин сотрудничество США
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