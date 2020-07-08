CNN: Китай будет «счастлив» пойти на переговоры, если США сократят свои арсеналы до китайских

Китай заявил, что с радостью присоединится к переговорам по ядерному разоружению, которые сейчас проходят между Россией и США, если Вашингтон пообещает сократить свои ядерные потенциалы до уровня китайских, сообщает CNN. Сейчас, по данным международных специалистов, у Китая около 320 единиц ядерного оружия, а у США — порядка 5 тыс.

Китай будет «счастлив» присоединиться к трёхсторонним переговорам по ядерному разоружению между Россией и США, но при условии, что Вашингтон значительно сократит свои арсеналы так, чтобы они соответствовали уровню китайских. Об этом, как сообщает CNN, заявил высокопоставленный китайский дипломат.

На данный момент у Китая гораздо меньше ядерных боеголовок, чем у США или России, у которых их по 5 тыс. как минимум. У Китая же их около 320. То есть от США требуется сократить свои арсеналы на 4,5 тыс. единиц.

Американский президент Дональд Трамп не единожды призывал Китай принять участие в договоре о ядерном разоружении, но Пекин всегда отмечает, что его вооружения сравнительно малы. «Могу вас заверить, что, если США скажут, что они готовы сойти до уровня Китая в ядерном оружии, Китай будет счастлив принять участие в переговорах на следующий день. Но на самом деле мы знаем, что этого не случится», — приводит издание слова китайского дипломата.

Переговоры между Россией и США уже идут, но Китай отказывается принимать в них участие, хотя и уверяет, что выступает за ядерное разоружение. «Для Китая нет никакого интереса в том, чтобы присоединяться к так называемым трёхсторонним переговорам, учитывая огромный разрыв между ядерными арсеналами Китая с США и Российской Федерацией. Для нас эти трёхсторонние переговоры — «утка», ничего более, если использовать выражение американского президента», — заявил китайский политик.

Вашингтон обвинял Китай в том, что он сейчас пытается быстро нарастить потенциал, чтобы достигнуть паритета с США, но китайские власти это отрицают. Они, наоборот, обвиняют Штаты, что те пытаются под таким предлогом снять с себя все взятые обязательства и достигнуть превосходства над любым реальным или воображаемым соперником, пишет журналист CNN.