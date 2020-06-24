Frankfurter Allgemeine: «фатальная ошибка» — США не стоит втягивать Китай в переговоры по СНВ

Американцы настаивают на том, чтобы наряду с Россией и Китай принял участие в переговорах о продлении договора о сокращении наступательного вооружения СНВ-III, пишет Frankfurter Allgemeine. И тем самым они совершают «фатальную ошибку», лишая это соглашение будущего, ведь даже при наличии доброй воли у всех сторон в такие короткие сроки добиться результатов не получится, убеждён автор статьи Райнхард Везер.
Американцы соглашаются продлевать договор о сокращении наступательного вооружения СНВ-III только при условии, что Китай к нему присоединится, пишет Frankfurter Allgemeine. И это «фатальная ошибка» с их стороны, убеждён автор статьи Райнхард Везер.
Действие соглашения заканчивается в феврале следующего года, напоминает немецкий журналист. За такой короткий срок прийти к результатам в ходе трёхсторонних переговоров будет сложно — даже при наличии доброй воли всех участников процесса. К тому же времена сейчас неспокойные, отмечает Везер.
Также отсутствуют предпосылки для успешного исхода этого предприятия, продолжает издание. Пекин не хочет связывать себя таким соглашением. При этом «неуклюжая дипломатия» со стороны главы Белого дома Дональда Трампа создала в китайско-американских отношениях такую атмосферу, что любые попытки договориться обречены на провал.
Но если не получится продлить СНВ-III или заключить новый договор, это означает, что контролю над ядерным вооружением наступит конец. После этого заключить новое соглашение будет ещё сложнее. Впрочем, первый раунд переговоров между Россией и США в Вене прошёл так хорошо, что удалось договориться о повторной встрече. И это внушает надежду, но небольшую, ведь и у Москвы, которая ведёт себя как защитник СНВ-III, в действительности двойственное отношение к контролю за вооружением.
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