Bloomberg: США обвинили Китай в неявке на переговоры — хотя его там и не ждали

Один из ключевых участников переговоров по ядерному разоружению Маршалл Биллингсли сделал подколку в адрес Китая. Он выложил в Twitter фотографию китайских флагов и пустых стульев с подписью: «Переговоры в Вене вот-вот начнутся. Китай не показался. Пекин по-прежнему прячется за #ВеликойСтенойСекретности вокруг его мощного наращивания ядерных потенциалов и т.д. Как бы то ни было, мы будем работать с Россией». Однако, как пишет Bloomberg, китайские дипломаты сейчас и не должны были участвовать в переговорах.

Vienna talks about to start. China is a no-show. Beijing still hiding behind #GreatWallofSecrecy on its crash nuclear build-up, and so many other things. We will proceed with #Russia, notwithstanding. pic.twitter.com/EjDxXNmblv