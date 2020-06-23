Bloomberg: США обвинили Китай в неявке на переговоры — хотя его там и не ждали

Американский дипломат выложил в Twitter фотографию с китайскими флагами и обвинил Пекин в том, что тот не прибыл на переговоры по ядерному разоружению. Однако, как пишет Bloomberg, он и не должен был. Это был первый раунд консультаций между Россией и США, и официальных заявлений по результатам переговоров не поступило.
Один из ключевых участников переговоров по ядерному разоружению Маршалл Биллингсли сделал подколку в адрес Китая. Он выложил в Twitter фотографию китайских флагов и пустых стульев с подписью: «Переговоры в Вене вот-вот начнутся. Китай не показался. Пекин по-прежнему прячется за #ВеликойСтенойСекретности вокруг его мощного наращивания ядерных потенциалов и т.д. Как бы то ни было, мы будем работать с Россией». Однако, как пишет Bloomberg, китайские дипломаты сейчас и не должны были участвовать в переговорах.
— Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 22, 2020
Китай тут же отреагировал на этот выпад. Там отметили, что использовать китайский флаг на переговорах без согласия Китая по меньшей мере странно. «Интересно, как низко вы можете пасть?» — приводит издание твит китайского дипломата.
Осудила Штаты и Россия. Так, посол России в Австрии опубликовал фото, на котором китайских флагов не было, и отметил, что их и быть не могло, ведь это российско-американские консультации по стратегической стабильности.
Позже Биллингсли написал, что первый раунд переговоров был очень позитивным, стороны сформировали рабочие группы и согласились на второй раунд. При этом он опубликовал фото, на котором он и его российский коллега Сергей Рябков широко улыбаются.
Как напоминает издание, нынешние переговоры связаны с тем, что в феврале истекает срок договора СНВ-III. Администрация США настаивает, что новое соглашение должно включать Китай, и потому призывает Россию содействовать привлечению Пекина к переговорам. Китай отказывается. И нынешний раунд переговоров между Россией и США закончился без какого-либо чёткого заявления по результатам и перспективам, пишет Bloomberg.
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