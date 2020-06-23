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Bloomberg: США обвинили Китай в неявке на переговоры — хотя его там и не ждали

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Американский дипломат выложил в Twitter фотографию с китайскими флагами и обвинил Пекин в том, что тот не прибыл на переговоры по ядерному разоружению. Однако, как пишет Bloomberg, он и не должен был. Это был первый раунд консультаций между Россией и США, и официальных заявлений по результатам переговоров не поступило.
Bloomberg: США обвинили Китай в неявке на переговоры — хотя его там и не ждали
Twitter / @USArmsControl

Один из ключевых участников переговоров по ядерному разоружению Маршалл Биллингсли сделал подколку в адрес Китая. Он выложил в Twitter фотографию китайских флагов и пустых стульев с подписью: «Переговоры в Вене вот-вот начнутся. Китай не показался. Пекин по-прежнему прячется за #ВеликойСтенойСекретности вокруг его мощного наращивания ядерных потенциалов и т.д. Как бы то ни было, мы будем работать с Россией». Однако, как пишет Bloomberg, китайские дипломаты сейчас и не должны были участвовать в переговорах.

 



Китай тут же отреагировал на этот выпад. Там отметили, что использовать китайский флаг на переговорах без согласия Китая по меньшей мере странно. «Интересно, как низко вы можете пасть?» — приводит издание твит китайского дипломата.

Осудила Штаты и Россия. Так, посол России в Австрии опубликовал фото, на котором китайских флагов не было, и отметил, что их и быть не могло, ведь это российско-американские консультации по стратегической стабильности.

Позже Биллингсли написал, что первый раунд переговоров был очень позитивным, стороны сформировали рабочие группы и согласились на второй раунд. При этом он опубликовал фото, на котором он и его российский коллега Сергей Рябков широко улыбаются.

Как напоминает издание, нынешние переговоры связаны с тем, что в феврале истекает срок договора СНВ-III. Администрация США настаивает, что новое соглашение должно включать Китай, и потому призывает Россию содействовать привлечению Пекина к переговорам. Китай отказывается. И нынешний раунд переговоров между Россией и США закончился без какого-либо чёткого заявления по результатам и перспективам, пишет Bloomberg.

 

 

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