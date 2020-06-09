WP: Россия и США договорились о переговорах по СНВ-3, но новое соглашение готовить некогда

США и Россия договорились начать переговоры по контролю над ядерным вооружениям уже, которые пройдут уже в июне. Как пишет The Washington Post, эксперты считают, что к обсуждениям по данному вопросу должен присоединиться и Китай, который не проявил никакой заинтересованности в обсуждении или подписании такого соглашения. Однако они уверены, что сегодня необходимо просто продлить договор, у которого истекает срок действия в феврале 2021 года

Специальный представитель президента Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что Соединённые Штаты и Россия договорились начать переговоры по ядерным вооружениям уже в июне. Как пишет The Washington Post, менее чем через год истекает срок действия единственного действующего договора между двумя крупнейшими ядерными державами.

Россия предлагает продлить срок действия нового договора по сокращению стратегических наступательных вооружений СНВ-3, который истекает в феврале 2021 года, а Трамп настаивает на заключении трёхстороннего договора, который включал бы Китай. Пекин, который постепенно расширяет свой ядерный арсенал, не проявил никакой заинтересованности в обсуждении или подписании такого соглашения.

Российские чиновники и эксперты в области контроля над вооружениями согласны с тем, что Китай, будучи стремительно растущей державой, должен стать участником соглашения по контролю над вооружениями. Однако многие из них уверены, что действующий договор необходимо продлить, потому что сейчас остается слишком мало времени для того, чтобы согласовать новый договор, особенно такой договор, в котором впервые будет участвовать Китай.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан заявил в январе, что у Китая «нет намерения участвовать» в трёхсторонних переговорах по вопросу контроля над вооружениями. Однако Биллингсли верит в то, что Китай захочет присоединиться к переговорам для того, чтобы к нему относились как к мировой державе.

Как напоминает издание, договор СНВ-3 вводит ограничения на количество американского и российского ядерного оружия. Если этот договор провалится, впервые за 50 лет у Соединённых Штатов больше не будет возможности инспектировать российские ядерные силы.