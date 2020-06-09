WP: Россия и США договорились о переговорах по СНВ-3, но новое соглашение готовить некогда
Специальный представитель президента Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что Соединённые Штаты и Россия договорились начать переговоры по ядерным вооружениям уже в июне. Как пишет The Washington Post, менее чем через год истекает срок действия единственного действующего договора между двумя крупнейшими ядерными державами.
Россия предлагает продлить срок действия нового договора по сокращению стратегических наступательных вооружений СНВ-3, который истекает в феврале 2021 года, а Трамп настаивает на заключении трёхстороннего договора, который включал бы Китай. Пекин, который постепенно расширяет свой ядерный арсенал, не проявил никакой заинтересованности в обсуждении или подписании такого соглашения.
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