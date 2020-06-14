Обозреватель The Hill советует Трампу воспользоваться моментом и спасти СНВ-III

На 22 июня намечены переговоры между Россией и США, на которых, вероятно, будет обсуждаться продление Договора СНВ-III. И хотя Трамп старается разрушить все достижения Обамы, считая, что он может лучше, в данном случае автор статьи в The Hill советует нынешний договор продлить, ведь это в стратегических интересах США.

Российские и американские дипломаты 22 июня в Вене проведут переговоры, которые, возможно, приведут к продлению Договора СНВ-III. И готовность Госдепартамента к такой встрече журналистка Бонни Кристиан в своей статье для The Hill называет хоть и небольшим, но признаком прогресса. По её словам, угрозы Трампа не идти России на уступки, если Китая не будет в соглашении, не служат интересам Америки.



Она отмечает, что многие считают этот договор весьма удачным, и не только в среде военных и спецслужб: судя по опросам общественного мнения от 2019 года, 8 из 10 простых американцев выступали за его продление. Но этот договор — наследие Обамы, и Трамп противостоит ему по своей обычной причине: он считает, что может сделать лучше.



Как отмечает автор статьи, та же ситуация была, когда Трамп выходил из ядерной сделки по Ирану, хотя там последствия в краткосрочной перспективе были куда хуже, чем в случае с СНВ-III. Но тогда тоже Трамп вышел из достигнутого соглашения в поисках нового на лучших условиях, а оказался в итоге ни с чем, лишь обострив свои отношения с Тегераном.



Выгод из договора с Россией вряд ли приведёт к такому же урону, но автор статьи назвывает его столь же безрассудным. И в этот раз Трамп хочет расширить контроль над поведением Москвы и включить в сделку Китай.



Однако, как отмечает журналистка, и в том, и в другом отношении это малореалистичная цель. Россия не хочет расширять СНВ-III и ограничивать другие свои вооружения. А Китай, чьи ядерные запасы составляют 1/20 часть от тех, что есть у России или США, участвовать в этом договоре не намерен, тем более на условиях Трампа.



И даже если трёхсторонний договор с участием Китая был бы возможен, эксперты сходятся во мнении, что до момента, когда в феврале истечёт срок нынешнего договора, новый заключить не удастся. Ещё в апреле американские политики говорили, что у Трампа нет времени на переговоры, а тем более это справедливо сейчас, в июне, когда и сам Трамп больше занят предвыборной кампанией.



Так что вместо того, чтобы упёрто настаивать на своих фантазиях, Трампу стоило бы принять на вооружение более реалистичный и дипломатический подход, пишет автор статьи. Она отмечает, что продлить договор просто, и это было бы политической победой Трампа, учитывая то, какой широкой поддержкой народа пользуется сделка.



Этот договор оказал бы полезное стабилизирующее влияние на отношения Москвы и США. Сейчас они в напряжённом состоянии из-за Сирии и Восточной Европы. Что важнее, ограничение распространения ядерного оружия и спокойствие в отношениях между великими державами служит интересам США и установлению мира во всём мире. Так что администрации Трампа стоило бы воспользоваться грядущими переговорами и продлить СНВ-III, пишет журналистка в The Hill.



