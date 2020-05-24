Помощник Трампа о выходе США из «открытого неба»: это не начало новой холодной войны

Выход США из Договора об открытом небе не стоит расценивать как «начало новой холодной войны», заявил в интервью Bild помощник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Он сказал, что американцы заинтересованы в хороших отношениях с Россией и приложат все усилия для того, чтобы заключить новое соглашение.

В интервью Bild помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен объяснил причины выхода его страны из Договора об открытом небе. По его словам, в рамках соглашения «открытым было только американское небо, а российское оставалось закрытым». Москва систематически нарушала условия договора, не разрешая полёты над своей территорией американцам и их союзникам. Он также отметил, что Кремль использовал соглашение для наблюдения за гражданскими и правительственными объектами в США.

В Германии многие с недовольством восприняли решение Вашингтона, но О'Брайен попытался их успокоить: «Наше послание немецкому правительству и людям в Германии звучит так: мы очень близкие союзники <…> Мы сделаем всё возможное для того, чтобы компенсировать утрату разведданных». Он также пообещал, что его страна предоставит европейским партнёрам часть оборудования и, возможно, даже самолётов, которые используют американцы.

Но до тех пор, пока русские не разрешат летать над Калининградом, российско-грузинской границей, а также наблюдать за военными учениями, США отказываются состоять в «одностороннем», «несправедливом» договоре, который не основывается на взаимной выгоде. Особое внимание О'Брайен уделил ситуации с Калининградом, назвав российский эксклав «кинжалом в сердце Западной Европы».

«Регион должен был стать местом, где в силу его географического положение прекрасно развивается торговля, туризм и социальный обмен между Россией и Западной Европой, — сетует помощник Трампа. — К сожалению, Россия превратила его в закрытую военную базу полную высокотехнологичного вооружения и ракет. Вся ситуация в Калининграде — это упущенный шанс для России и Европы, что очень жаль».

О'Брайен заверяет, что Россия специально нарушает условия договора, как и в случае с ДРСМД, чтобы вынудить американцев из него выйти. По его словам, Россия всегда пыталась «вбить клин между Соединёнными штатами, их союзниками, Западной Европой и Соединённым Королевством»: «Но это ей не удалось. У нас общие демократические ценности, мы верим в верховенство закона и свободу».

Но помощник Трампа заверяет, что выход США из Договора об открытом небе не стоит расценивать как «начало новой холодной войны»: «Мы хотим, чтобы у нас с Россией были прекрасные отношения. А также прекрасные отношения с россиянами. Мы только что проделали хорошую работу. Наш президент и президент Путин провели отличную работу вместе с королём Саудовской Аравии для стабилизации мировых рынков нефти».

О'Брайен также напомнил, что на фоне эпидемии коронавируса американцы и русские оказывали друг другу гуманитарную помощь: «Так что я считаю, что у нас с Россией хорошие отношения, и я думаю, что мы будем очень усердно работать над заключением нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений».