SZ: не последуем примеру США — Европу огорчили планы Трампа выйти из «открытого неба»

Европа с огорчением восприняла планы США по выходу из Договора об открытом небе, сообщает Süddeutsche Zeitung. В совместном заявлении министров иностранных дел Германии, Франции, Италии, Испании и других стран ЕС говорится, что это соглашение — «ключевой элемент формирования доверительной атмосферы». Сами государства Евросоюза разрывать сделку не собираются.

Планы США по выходу из Договора об открытом небе вызвали недоумение и беспокойство во всём мире, пишет Süddeutsche Zeitung. Глава Белого дома Дональд Трамп оправдывает это решение тем, что Россия якобы не нарушает условия соглашение. При этом он рассчитывает на то, что с Москвой удастся заключить новую сделку.

Россия же отвергает эти обвинения. У США нет никаких доказательств, подчеркнул замглавы российского МИД Сергей Рябков. Несмотря на решение Белого дома Кремль не собирается выходить из договора. В Москве рассчитывают, что и другие подписанты последуют этому примеру.

В Европе же с огорчением восприняли известие о намерениях американцев, продолжает издание. В совместном заявлении министров иностранных дел Германии, Франции, Италии, Испании и других стран ЕС говорится, что Договор об открытом небе — это «ключевой элемент формирования доверительной атмосферы», который вносит большой вклад в улучшение прозрачности и безопасности. При этом сами европейские государства не собираются выходить из договора и рассчитывают, что Россия снимет ограничения, например, на полёты над Калининградом.

В НАТО же собираются провести экстренное заседание, на котором ожидается, что США объявят своим союзникам по альянсу о выходе из соглашения. Но главной темой для обсуждения всё-таки станет договор СНВ-III. Срок его действия завершается 5 февраля 2021 года. И до сих пор не ясно будет ли он продлён и, если будет, то на какой срок. Россия готова к диалогу по этому вопросу, но не собирается идти на односторонние уступки.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас также с огорчением воспринял известие из Вашингтона. «В течение этого времени мы будем интенсивно работать с нашими единомышленниками, чтобы заставить Соединенные Штаты пересмотреть своё решение», — заявил он, призвал Россию соблюдать все условия договора.