Politico: администрация Трампа планирует продлить СНВ-III — но ненадолго

Судя по всему, Вашингтон всё-таки не желает отказываться от договора СНВ-III — во всяком случае, пока, пишет Politico. Как стало известно изданию, в администрации Трампа рассматривают новую дипломатическую стратегию, в рамках которой власти США предложат России продлить соглашение на небольшой срок, чтобы до истечения срока его действия заключить с Москвой более масштабное соглашение о контроле над вооружениями, в которое также будут пытаться включить и Китай.

Администрация президента Дональда Трампа в целях «спасти репутацию» и всё-таки не допустить краха подписанного при Бараке Обаме Договора о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) может применить новую стратегию: Вашингтон рассматривает возможность предложить временно продлить действие СНВ-III и за этот срок заключить с Москвой новое, «более масштабное» соглашение, попытавшись также включить в него Китай, сообщает Politico со ссылкой на бывших и нынешних чиновников правительства, знакомых с ходом обсуждения плана. По данным издания, такой дипломатический манёвр в Государственном департаменте и Совете национальной безопасности (СНБ) США считают «перспективным» подходом, который позволит одновременно и не допустить прекращения действия СНВ-III, и добиться, чтобы Россия «хотя бы по существу» согласилась на более серьёзные сокращения ядерного оружия.

Как напоминают корреспонденты Politico, СНВ-III — один из последних оставшихся в силе договоров, направленных на сдерживание роста крупнейших в мире ядерных арсеналов, однако в последнее время американский политический истеблишмент всё больше опасается, что Дональд Трамп может отказаться от него, как он уже поступил с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 1987 года, а также с заключённой при Обаме «ядерной сделкой» с Ираном. Тем не менее всё более громкая критика в адрес администрации американского президента и, в частности, замечания о том, что декларируемая цель Трампа — а именно, замена существующих соглашений на новый всеобъемлющий договор, в который был бы также включён Китай — оторвана от действительности, а попытки её достигнуть могут обернуться новой гонкой вооружений, всё же заставили вашингтонских чиновников разработать новую стратегию, которая сейчас находит всё больше сторонников в американском правительстве, говорится в материале журнала.

Опрошенные журналистами Politico эксперты по контролю над вооружениями подчеркнули, что новый подход администрации Трампа вызывает целый ряд вопросов и сомнений, но может и принести дипломатические плоды. «Такой подход, при котором мы продлим соглашение на полгода, чтобы выиграть немного времени и договориться с россиянами о чём-то новом, призвав поучаствовать и китайцев, — сам по себе не так уж и плох, — заявил, например, член СНБ при Обаме Джон Вольфстал, отвечавший в совете за политику в сфере ядерного оружия. — Он может позволить совершить невозможное, но лишь в том случае, если можно будет гарантировать, что у следующей администрации будет нужное пространство для манёвра в виде возможности снова продлить СНВ-III».

Заключённый Россией и США в 2010 году СНВ-III устанавливает для обеих сторон лимит на стратегические наступательные вооружения в количестве 1550, а также предусматривает ряд мер по контролю за исполнением подписантами обязательств — включая, среди прочего, регулярные инспекции, пишет Politico. Москва в прошлом году объявила о том, что готова продлить действие соглашения на полный срок — то есть на пять лет, — без предварительных условий; в свою очередь, в администрации Трампа настаивали, что договор имеет изъяны, поскольку в нём не учитываются многие типы российского ядерного оружия, а потому его необходимо заменить на новое «всеобъемлющее соглашение», которое также следует подписать Китаю, отмечают корреспонденты журнала. «Это имеет огромное значение, поскольку речь идёт о двух странах, которые в прошлом уже проявили себя в плане соблюдения обязательств по соглашениям с наихудшей стороны, — комментировал недавно позицию Вашингтона спецпредставитель Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. — Россия нарушала почти все соглашения, которые мы вообще когда-либо с ней подписывали, но ряд договоров с нами нарушает сейчас и Китай».

Как уточняется в материале Politico, первый элемент нового подхода администрации Трампа — это продление СНВ-III, но на значительно меньший срок, чем предусмотрено самим соглашением (по его условиям максимальное время продления составляет пять лет). По мнению господина Вольфстала, одна из главных проблем заключается в том, что пока нет ответа на вопрос, смогут ли стороны продлить соглашение снова, если США, Россия и Китай так и не заключат новый договор до того момента, как действие СНВ-III снова истечёт. «Можно ли продлевать соглашение несколько раз при условии, что эти продления в сумме не превышают по сроку пятилетний период? — пояснил Вольфстал. — Некоторые опасаются, что нынешняя администрация сначала заявит, что продлит соглашение на полгода, а потом сожжёт все мосты, убив таким образом СНВ-III. Другие считают, что продлевать соглашение сначала на шесть месяцев, а потом на четыре с половиной или три года, всё-таки можно, если общий период продления не превышает пяти лет».

Администрация Трампа может сделать и ещё более спорный шаг, если попытается заключить с Москвой новое соглашение, в котором не будут чётко расписаны меры по обеспечению исполнения обязательств, пишет Politico. Как отметил в беседе с корреспондентом издания бывший чиновник правительства США, который «внимательно следит за политикой в области контроля над вооружениями», внутри администрации всё явственнее понимают, что, учитывая, как мало времени осталось до выборов и насколько плохо развиваются отношения с Москвой и Пекином, достичь обещанного Трампом «дипломатического прорыва» будет практически невозможно. «Не думаю, что кто-либо всерьёз верит, что будет какой-то официальный договор — но как минимум «джентльменского соглашения» добиться всё-таки хотят, — цитирует чиновника Politico. — Я много раз слышал именно такую формулировку, когда речь шла о том, чего же мы хотим получить от россиян». По словам источника, администрация Трампа скорее всего предложит продлить действие СНВ-III на один-два года и будет пытаться за это время добиться подписания какого-либо, пусть и не слишком конкретного, но всё же письменного документа.

Некоторые из чиновников, беседовавших с Politico, отметили, что администрация Трампа рассчитывает заключить с Москвой соглашение, аналогичное Договору о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП), подписанному между странами в 2002 году. Договор о СНП в теории предусматривал дополнительные сокращения ядерных арсеналов с обеих сторон, однако при этом содержал значительно меньше условий по исполнению подписантами своих обязательств, за что его активно критиковали, подчёркивают авторы статьи. Как отмечают журналисты, в Договоре о СНП была по сути использована уже существовавшая инфраструктура по контролю за соблюдением, предусмотренная ещё действовавшим тогда соглашением СНВ-I — ведь в обеих странах по-прежнему находились инспектора и можно было с большой долей уверенности установить, не нарушают ли стороны свои обязательства. Между тем, если администрация Трампа в соответствии со своим планом продлит СНВ-III лишь на небольшой срок, повторить приём, использованный в Договоре о СНП, не выйдет — для гарантии исполнения любого нового соглашения придётся «с нуля» создавать систему контроля, что и смущает экспертов, говорится в статье.

Тем не менее в Госдепе США говорят, что надеются возобновить переговоры с Россией как можно скорее и подчёркивают, что очень хотели бы видеть на этих переговорах представителей Китая, пишет Politico. «Россия заявляла, что готова продлять договор без предварительных условий, и мы её позицию помним, — заявил в интервью журналу официальный представитель ведомства. — В декабре 2019 года мы из лучших намерений отдельно обратились и к Китаю, пригласив его вступить в диалог о стратегической безопасности, сокращении риска применения ядерного оружия, о контроле над вооружениями и их будущем. Мы надеемся начать его в кратчайшие сроки и ждём ответа Пекина».

Как бы то ни было, главный вопрос на данный момент — удастся ли чиновникам администрации убедить Дональда Трампа сделать первый шаг, говорится в статье. «Центральная загвоздка в том, есть ли вообще способ уговорить Трампа продлить договор, который заключал Обама, — пояснил в интервью Politico господин Вольфстал. — По этому поводу есть серьёзные сомнения».