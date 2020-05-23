Business Insider: Европа отворачивается от Трампа и идёт на сближение с Китаем

Судя по последним опросам, после начала эпидемии мнение европейцев о США заметно ухудшилось — не без помощи скандальных заявлений Дональда Трампа, пишет Business Insider. Тем временем к Китаю многие жители ЕС стали относиться лучше. Благодаря своему экономическому влиянию, Пекин стремительно укрепляет позиции и в отношениях с европейскими правительствами.

При президенте Дональде Трампе США сдают свои позиции на международной арене, считает Business Insider. Всё больше европейских стран видят будущего глобального лидера в лице Китая.

Как отмечает издание, эти перемены можно проследить по недавним опросам, которые показали, что мнение европейцев об Америке изменилось в худшую сторону после начала пандемии коронавируса.

Так, согласно опубликованному в Германии исследованию, подавляющая часть респондентов, 76%, заявили, что они стали хуже относиться к США. В то же время Китай более негативно стали оценивать лишь 36% участников опроса.

А вот мнения относительно того, с кем поддерживать дружественные отношения, с Пекином или Вашингтоном, разделились. 37% немцев выступили за США, а 36% — за Китай. Правда, в прошлом году приоритетными отношения с Америкой называли 50% респондентов из Германии, а с Китаем — 24%.

Другой опрос, проведённый британскими специалистами, показал, что и жители Соединённого Королевства стали хуже относиться к США с началом пандемии. В конце апреля аналитическая платформа YouGov спросила у британцев, с кем Лондону стоит более активно развивать отношения — с США или Европой. 35% респондентов поддержали Европу, тогда как за Америку выступили всего 13%, и это несмотря на брексит.

Как подчёркивает Business Insider, масла в огонь подливают и скандальные комментарии Дональда Трампа о коронавирусе. К примеру, его полушутливое высказывание о том, что болезнь хорошо было бы лечить, вкалывая себе дезинфицирующее средство. Обозреватель Irish Times Финтан О’Тул так комментирует заявления американского президента: «На протяжении более двух веков США вызывали широкий спектр эмоций у всего остального мира: любовь и ненависть, страх и надежду, зависть и презрение, ужас и ярость. Но до этого момента никто не испытывал к Америке лишь одного: жалости».

Кроме того, у многих европейцев вызвали негодование новости о том, что Трамп якобы попытался выкупить у одной немецкой компании, которая сейчас работает над созданием вакцины против коронавируса, эксклюзивные права на лекарство.

Также, по словам издания, сдвиг в отношениях между США и Европой наблюдается в том, как правительства стран ЕС всё больше игнорируют угрозы Америки относительно их сближения с КНР. К примеру, несмотря на настойчивые увещевания со стороны Белого дома, целый ряд европейских государств, в том числе Великобритания, работает над сделками с китайской компанией Huawei по развитию технологий 5G.

Наперекор стараниям США Пекин доказал, что он способен оказывать сильное дипломатическое давление на Европу, заставив ЕС убрать отсылки к китайской «глобальной кампании по дезинформации» из недавнего доклада о пропаганде иностранных государств.

По мнению Business Insider, нежелание Европы лишний раз критиковать Пекин может быть связано с его усиливающимся экономическим влиянием. По данным инвестиционного банка GP Bullhound, после того как европейские IT-рынки вновь открылись, Китай впервые с 2018 года догнал США по объёму инвестиций в этот сектор. Также Пекин не обходит вниманием и науку. Как сообщили недавно британские СМИ, Huawei вложил £5 млн в новый технологический центр при Имперском колледже Лондона.

«Ясно, что в период, когда глобальная экономика входит в фазу глубокой рецессии, европейские правительства, государственные учреждения и компании всё чаще обращаются к Китаю за поддержкой и инвестициями. А с учётом того, что общественное мнение в отношении США в Европе ухудшается, новый подъём Китая может вполне произойти за счёт потери Америкой её позиций», — резюмирует издание.