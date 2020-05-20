Fox News: пока Вашингтон твердил о «российской угрозе», американцы гибли от наркотиков, а Китай наращивал мощь

Американская элита на протяжении трёх лет убеждала народ в том, что демократия в опасности и повсюду российские шпионы, вспоминает ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, страшилки о России были выгодны правящему классу, потому что позволяли затыкать рот любому, кто указывал на настоящие угрозы благополучию США — эпидемию наркомании и рост влияния Китая на мировой арене.

Три года весь наш высокообразованный класс запугивал нас колоссальной угрозой со стороны России. Если помните, Россия каким-то образом «взломала» американскую демократию во время президентской кампании 2016 года. Российские агенты внедрились в высшие эшелоны нашего госаппарата. Бывшие морские офицеры, люди достойные или, по крайней мере, казавшиеся достойными, вроде Картера Пейджа, на самом деле были тайными прислужниками Владимира Путина и совместно с политическими консультантами вроде Роджера Стоуна проводили в жизнь дьявольский план. Всё это пряталось на самом видном месте и достигало своих целей.



Забудьте о Мексике, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратах и многих других странах. Именно Россия больше, чем кто бы то ни было, угрожала суверенитету Америки и на самом деле контролировала нашу внешнюю политику. Такую историю нам рассказывали.



Ничто из этого никогда не было правдоподобным. Это вообще был полный абсурд, очевидный абсурд! Никаких доказательств этого никогда не было. Но они продолжали это повторять, день за утомительным днём, пока это не въелось. Пока все до последнего зрители CNN, все спонсоры Службы общественного вещания, каждый подписчик журнала New Yorker не прониклись религиозной верой в это. «Россия взломала нашу демократию!» — об этом они не писали разве что на своих сумках для шоппинга. Это была их мантра.



КРИС КУОМО, ведущий CNN: Русские воспользовались огромным чёрным ходом в самые основы нашей демократии…



MSNBC: …атака Москвы против американской демократии…



ТОНИ РОММ, репортёр The Washington Post: …попытки агентов России дестабилизировать американскую демократию.



ДОН ЛЕМОН, ведущий CNN: Всё, что вам нужно знать об угрозе нашей демократии.



ЭЛИЗ ДЖОРДАН, аналитик MSNBC: Есть республиканцы, которые молчат и как будто бы не имеют ничего против подобных атак на нашу демократию.



БЕН КАРДИН, сенатор США: Нет никаких сомнений в том, что Россия нас атаковала.



ЭЛАЙДЖА КАММИНГС, конгрессмен США: …было, дамы и господа, атаками против нашей конституции.



НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей конгресса США: Атака против чистоты наших выборов.



ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, бывший госсекретарь США: Это первый случай, когда противник напал на нас, и мы не ответили.



Ох уж эти люди, выставляющие напоказ свои дурацкие «заслуги». Как будто наш моральный долг — прислушиваться к ним, потому что они-то знают, о чём говорят! Дурачьё, зачитывающее свои тупые тезисы снова и снова, как будто это правда.



Но у них были причины так поступать. Прелесть сказки про Россию заключалась в том, что она позволяла этим людям, нашему правящему классу, игнорировать громадное количество настоящих проблем Соединённых Штатов. Проблемы, которые во многих случаях они сами же и создали. Или как минимум не сумели решить.



Кризис наркозависимости, убивший десятки, сотни тысяч людей. Граница, которая, по сути, открыта. Исчезающий средний класс, сердце нашей страны! Подъём Китая. И, конечно же, все эти контрпродуктивные войны за рубежом, которые давно должны были закончиться.



Три года никто в Вашингтоне не говорил ни о чём из этого. На самом деле, если ваше беспокойство не ограничивалось Россией, это было подозрительно! Если, к примеру, вы хотели возвращения американских военнослужащих с Ближнего Востока. Или если вы вслух задавались вопросом о том, почему всем, похоже, наплевать на смерть вашей 23-летней племянницы от передозировки фентанила. Это могло свидетельствовать о том, что и вы в сговоре с Россией!



Я не преувеличиваю. Сьюзан Райс — вроде бы умная, училась в Стэнфорде — впоследствии признавала, что сочла Майкла Флинна русским шпионом, потому что он слишком много говорил о Китае. Так ведь и делают русские шпионы!



Дональда Трампа избрали — неожиданно для всех — именно из-за того, что он говорил о таких вещах. О значимых вещах. Это была огромная угроза! Так что они (истеблишмент. — ИноТВ) во многом сорвали повестку дня его первого срока с помощью мистификации, сфабрикованной предыдущей администрацией.



Кому это пошло на пользу? Ну, тем, кто это выдумал. Но никто не выиграл на этом больше, чем правительство Китая. Пока наши руководители в Вашингтоне потратили целые годы, обвиняя друг друга в работе на Путина, Китай наращивал мощь. Он приблизился к тому, чтобы заменить Соединённые Штаты в качестве господствующей мировой державы.



К тому времени как новый коронавирус распространился на Запад из Ухани, Китай заправлял многим на международной арене. Мы этого даже не знали, пока не настал кризис.



Дата выхода в эфир 18 мая 2020 года.