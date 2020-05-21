wPolityce: немцев не устраивает ни асимметрия отношений с США, ни новый «дядя Сэм»
«Отношение Германии к США лучше всего описывает слово Hassliebe, то есть смесь любви и ненависти. С одной стороны, наши соседи за Одером обожают всё американское — начиная с бургеров, заканчивая Голливудом, похоже, как и поляки, они полны восторга, когда какой-либо из президентов США уделяет им особое внимание — Барак Обама и его знаменитая фраза 2013 года Ich bin ein Berliner, но с другой стороны, зависимость от Вашингтона безусловно им в тягость», — пишет на портале wPolitycе польская журналистка Александра Рыбиньская.
В статье она вспоминает, что в 1945 году американцы появились в Германии не в качестве друзей, а как победители. Это они создали настоящую немецкую демократию, оставив впоследствии на территории Германии свои базы. Америка — гарант безопасности слабого в военном плане Берлина. И это сильно сужает поле манёвра Германии во внешней политике. «Отношения на линии Берлин — Вашингтон отличаются достаточной асимметрией», — отмечает автор. Эту зависимость не сумел изменить в 80-х годах ни Гельмут Коль со своей исторической политикой, ни предложенная Бушем концепция partnership in leadership в адрес Герхарда Шрёдера, добавляет она.
Александра Рыбиньская обращает также внимание на то, что США осложняют Германии проведение выгодных сделок, в том числе с Россией. Америку Германия могла терпеть только тогда, когда в Белом доме заседал либеральный Барак Обама, который слушал голос Берлина, а также превратил его в арбитра между Киевом и Москвой. Однако с тех пор как президентом США стал Дональд Трамп, немцы снова разочаровались в «дяде Сэме».
Лозунг «Америка превыше всего», сопротивление против климатической политики ЕС, санкции, введённые в отношении газопровода «Северный поток — 2» и требование Вашингтона о том, чтобы Германия не сближалась с Китаем, привели к серьёзному напряжению в отношениях между странами. В споре с Китаем Берлин вовсе не хочет явно встать на сторону США, принимая во внимание, что он может заключить с Китаем ещё много выгодных сделок, впрочем, как и с Россией. Но с другой стороны, он не может полностью отвернуться от США, учитывая такие понятия, как НАТО, безопасность, трансатлантические связи, Запад, объясняет автор.
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