Американский экс-дипломат: появление ядерного оружия в Польше рассорит НАТО и спровоцирует Россию

Переброска ядерного оружия из Германии в Польшу — однозначно опасная и дорогостоящая идея, считает бывший американский дипломат Стивен Пайфер. Он уверен, что это провокационный шаг, который внесёт раскол в страны НАТО и безусловно не понравится России, которая в качестве ответных мер, возможно, рискнёт нанести удар по одному из членов Североатлантического альянса, сообщает Gazeta.

Бывший дипломат США, работавший в своё время в Польше, Стивен Пайфер считает, что переброска американского ядерного оружия из Германии в Польшу — плохая и дорогостоящая идея. Такое предложение недавно выдвинула нынешний посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер, сообщает Gazeta. В Twitter она написала, что раз Германия не хочет ядерного оружия, то, может, его возможно перенести в Польшу. «Если Германия хочет снизить уровень ядерного потенциала и ослабить НАТО, то, может, Польша — которая добросовестно выполняет свои обязанности, понимает риск и находится на восточном фланге НАТО — могла бы принять этот потенциал у себя», — так звучала идея посла США.

Пайфер раскритиковал это предложение, выразив надежду на то, что оно не отражает позицию властей США, и на то, что посол не обладает достаточными знаниями в вопросах ядерного оружия. Он доказывает, что это очень дорогостоящий процесс, который потребовал бы строительства специальной инфраструктуры — такое оружие должно храниться в специальных изоляционных авиационных бункерах, которых на территории Польши пока нет. Более того, бывший дипломат уверен, что эта операция очень опасная. Бомбы B61 на территории Польши подвергались бы возможной атаке со стороны России. Москва смогла бы атаковать их при помощи ракет «Искандер», размещённых в Калининградской области. В диапазоне российских ракет оказались бы также базы с истребителями F-16, объясняет он.

Стивен Пайфер выражает обеспокоенность тем, что принятие такого решения было бы слишком провокационным шагом в сторону России. Американский эксперт считает, что ситуация могла бы накалиться, как в 1962 году во время Карибского кризиса, когда Россия разместила ракеты на Кубе на расстоянии 150 км от границы с США. Он напоминает, что Россия очень часто решается на провокационные шаги — она уже применила военную силу против Украины и заняла Крым.*

По мнению бывшего дипломата, такое решение могло бы внести раздор между странами — членами НАТО, потому что часть из них может не дать своё согласие на переброску ядерного оружия на территорию Польши. Эти конфликты в целом привели бы к ослаблению всего НАТО и побудили бы Россию нанести атаку по одному из государств-членов.

На данный момент около 20 американских ядерных бомб B61 находятся на военной базе Бюхель в Германии. В случае решения НАТО об их применении они могут быть сброшены с американских или немецких самолётов, приспособленных к такому виду операций. Такой сценарий включают в себя проводимые учения американской и немецкой армии, однако с недавнего времени в них принимают участие также польские F-16, резюмирует Gazeta.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).





