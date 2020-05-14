Polskie Radio: полякам предписано бояться и сильную, и слабую Россию

Польша уже оставила надежды на то, что в один прекрасный день Россия станет демократической страной, поэтому она больше не в состоянии вести с ней диалог, констатировали польские публицисты в беседе с Polskie Radio. Варшава по-прежнему видит в Москве главную угрозу, и не важно, усиливается Россия или слабеет.

Вчера президент Польши Анджей Дуда подписал новую версию Стратегии национальной безопасности, в которой по прежнему главной угрозой для страны выступает Россия, сообщает Polskie Radio.

«В ближайшее время Россия может превратиться в менее стабильное государство, следовательно, она будет противодействовать этой тенденции, предпринимая определённые шаги во внешней политике. Хорошо, что власть видит со стороны России угрозу и отдаёт себе в этом отчёт», — говорит в интервью с радиостанцией публицист Кшиштоф Карнковский. «Пока нет возможности смотреть на Россию иначе. Российская агрессия в отношении Украины положила этой возможности конец, даже в польских кругах, благоприятно настроенных к России. Сегодня Россия продолжает быть негативной отправной точкой, которой пугают. Я не могу пока представить изменения курса политики в отношении этого государства», — добавил он. В беседе с Polskie Radio публицист отметил, что недавно Россия показала свою слабость в отношении своих планов по присоединению Белоруссии. По его мнению, оказалось, что вовсе не так легко было осуществить этот замысел.

При этом его коллега Марчин Пясецкий отмечает, что в новой стратегии наряду с российской угрозой заметна угроза кибератак и эпидемий, которые не менее важны. Публицист обьясняет, что для Польши опасность может представлять не только Россия с имперскими амбициями, но и слабая Россия с внутренними кризисами. В такой ситуации Россия может решиться непредсказуемым образом продемонстрировать свою силу на международной арене. Он обращает внимание на то, что в последнее время со стороны России усилилась историческая пропаганда в отношении Польши. «В нынешней ситуации нет никакого поля для ведения диалога с Россией. Мы питали надежды на демократизацию этой страны, но ничего из этого не вышло», — резюмировал Пясецкий в беседе с Polskie Radio.