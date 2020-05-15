Мачеревич: раз Россия — главная угроза, то США — союзник Польши номер один

Экс-министр национальной обороны Польши Антони Мачеревич доволен новой Стратегией национальной безопасности страны, в которой открыто говорится, что Россия — главная угроза для Польши, а не её партнёр, как считали в 2014 году премьер страны Дональд Туск и президент Бронислав Коморовский. При этом Мачеревич назвал стратегическим для своей страны союз с США.
В новой версии Стратегии национальной безопасности Польши, которую во вторник подписал глава страны Анджей Дуда, открыто заявляется, что Россия — это агрессивный игрок, угрожающий безопасности польского государства. Ввиду этого факта союз с США для польских властей приобретает особенно стратегический характер, считает экс-министр обороны Польши Антони Мачеревич.
В беседе с Telewizja Republika он обращает внимание на то, что в предыдущей стратегии 2014 года тогдашний премьер-министр страны Дональд Туск и президент Бронислав Коморовский предполагали, что войны не будет на протяжении по крайней мере 20 лет и что Россия является вовсе не угрозой, а партнёром, которому следует протянуть руку.
Бывший министр обороны также напоминает о безумной позиции тогдашнего министра иностранных дел Радослава Сикорского, который видел Россию членом НАТО. Более того, Мачеревич обвинил правительство Туска в смоленской трагедии и провальной философии посредничества между Германией и Россией.
«Этот мост должен был привести к континентальному союзу всей Европы с Китаем и исключению из него США. Такова была логика правительства Дональда Туска», — пояснил экс-министр.
«Элементы суверенитета были последовательно ограничены. Нас включали в состав структуры под управлением брюссельской администрации, более того, имелся доминирующий франко-германский союз и преобладание России», — резюмировал он в интервью Telewizja Republika.
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