Polskie Radio: Мачеревич возложил на Дональда Туска ответственность за «смоленскую ложь»

Ответственность за смоленскую катастрофу десятилетней давности, в которой погибла вся политическая элита Польши и её президент Лех Качиньский, несёт тогдашний премьер-министр Польши Дональд Туск, уверен бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич. В беседе с Polskie Radio он анонсировал доклад по расследованию смоленской катастрофы и добавил: эта трагедия не была несчастным случаем.

«Столкнувшись с пандемией, мы можем легче понять, что иногда случаются немыслимые события. 10 апреля 2010 года пала вся польская элита, люди, без которых мы не могли себе представить политическую и общественную жизнь. Также было сложно представить, что трагедия была не несчастным случаем, а тем, что случилось на самом деле, — то есть взрывом самолёта в воздухе», — заявил в эфире Polskie Radio бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич.

Гость Polskie Radio сообщил, что доклад о смоленской катастрофе уже готов. «Однако из-за страстной недели и ограничений, связанных с коронавирусом, публикацию придётся отложить на несколько дней. Тем не менее он готов и будет представлен в ближайшее время», — пояснил руководитель смоленской подкомиссии.

По его мнению, огромная ответственность за трагедию десятилетней давности возлагается на тогдашнего премьер-министра страны Дональда Туска. «Если бы не было двух визитов вместо одного, то до трагедии дело бы точно не дошло. Позже он сделал всё возможное, чтобы сфальсифицировать результаты расследований. Он был главой специального комитета Совета министров, который курировал расследование комиссии Миллера. Он несёт ответственность за ложь и фальсификацию, за всё плохое, что комиссия совершила, обманывая поляков. Сегодня он снова пытается это делать. Печально, что этот человек не изменился. Спустя 10 лет он не в состоянии посмотреть на свою ответственность более рационально и правдиво», — объяснил бывший министр обороны Антони Мачеревич.

Мачеревич также подчеркнул, что бывший премьер-министр шантажировал тех, кто расследовал «смоленскую драму». «Он сказал, что лучше знать правду и не вести войну, чем не знать правду и вести войну. Так он объяснил, почему созданная по поручению Туска комиссия Миллера во всём шла на уступки россиянам. Она была создана только спустя пять дней. Вся польская элита погибла, а государство под правлением Дональда Туска не создало комиссию для изучения катастрофы. Туск сделал это только тогда, когда россияне начали убирать все улики. Дональд Туск несёт ответственность за смоленскую ложь...» — резюмировал политик.