wPolityce: ни идеи, ни настроения, ни воли — мировое лидерство США в глубоком кризисе

Пандемия коронавируса сильно ударила по позиции США как мирового лидера, поэтому нельзя исключить, что Вашингтон может отказаться от роли гаранта европейской безопасности, полагает польский журналист Марек Будзиш. В материале на портале wPolityce.pl он высказывает мнение, что формат отношений Европы с США может измениться, и это будет означать, что европейцам придётся самим заботиться о собственной безопасности.

В начале апреля бывший советник по вопросам национальной безопасности США, госсекретарь, профессор политических наук и всемирно признанный эксперт по международным вопросам Генри Киссинджер написал в своей статье для The Wall Street Journal, что перед лицом вызовов, связанных с эпидемией коронавируса, перед США стоят три задачи, пишет на портале wPolityce.pl польский журналист Марек Будзиш. Во-первых, согласно видению Киссинджера, США должны взять на себя роль мирового лидера, во-вторых — предложить другим странам экономические инструменты в борьбе с кризисом, и наконец — встать на страже либерального порядка, перечисляет автор.

«Сегодня, спустя месяц после публикации статьи Киссинджера, отчётливо видно, что в Вашингтоне не видно ни идеи, ни настроения, ни воли, чтобы навязать миру своё видение борьбы как пандемией, так и с финансовым и экономическим кризисом. В этом плане американское лидерство в мире по крайней мере в свете идей и концепций, по всей видимости, находится сейчас в глубоком кризисе», — подчёркивает журналист.

Более того, он обращает внимание на всё чаще появляющиеся новые точки зрения на мировое соотношение сил и роль США в нём, продолжает Будзиш. В статье он приводит слова профессора международных отношений в Гарвардского университета Стивена Волта, который уверен, что ключ к американскому успеху заключается в создании необходимого баланса сил в стратегических регионах мира. Если в них нет местного гегемона или кандидата на эту роль, то, по его мнению, нет никакой надобности отправлять туда американскую армию, потому что равновесию ничто не угрожает. Вторым условием успеха является укрепление позиций в отдалённых местах в мире при помощи местных властей. Поэтому только когда союзники США не в состоянии сами защититься, Вашингтон должен предпринять меры, чтобы восстановить равновесие сил.

Эта стратегия, по мнению Волта, сдала экзамен во время холодной войны в Европе и сейчас окажется полезной, потому что возникает угроза появления местного гегемона. Поэтому он предлагает, чтобы США возложили на европейские страны заботу за собственную безопасность. По мнению эксперта, иначе выглядит ситуация в Юго-Восточной Азии, где появляется местный гегемон и равновесие сил находится по угрозой, поэтому именно там США должны концентрировать всё своё внимание.

В статье Марек Будзиш представляет ещё один взгляд, который разделяет среди прочего вышеупомянутый Генри Киссинджер, главный тезис которого состоит в использовании знаменитого манёвра времен Никсона — на этот раз необходимо переманить Россию на сторону США, чтобы ослабить её союз с Китаем, и тем самым заставить Пекин пойти на уступки. «Абстрагируясь от того факта, захочет ли Москва участвовать в таком обмене союзами, сложно не заметить, что само предложение является подтверждением тезиса, или опасения в том, что Вашингтон в одиночку не справится с Пекином и его политическими союзниками», — отмечает автор.

С этим взлядом полемизирует на страницах Foreign Policy Мэтью Крениг из Atlantic Council. Он уверен в том, что США не должны входить в союзнические отношения, нацеленные против Китая, обосновывая это отсутствием доверия к Владимиру Путину и сомнением в прочности китайско-российских отношений. По его мнению, США как никогда прежде стоит делать ставку на традиционные союзнические отношения. Главная задача США должна состоять в том, чтобы думать, как поддержать своих стратегических союзников, а не только о том, как перетянуть на свою сторону автократов типа Путина.

Польский журналист обращает внимание на то, что у предложений Кренига и Волта есть общая черта. Впредь США в большей степени, нежели ранее, должны будут полагаться на своих союзников, тем самым принимая во внимание их интересы и взгляды в большей степени. Следовательно, вскоре Вашингтон выйдет из Европы и тем самым откажется от роли гаранта европейской безопасности. Такие партнёрские отношения на линии ЕС — США станут сигналом того, что европейцам придётся заботиться о своей безопасности самим, резюмирует на портале wPolityce.pl польский журналист Марек Будзиш.