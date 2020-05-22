Independent: Трамп подтвердил планы США о выходе из «открытого неба»

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил планы США о выходе из Договора по открытому небу, сообщает Independent. Своё решение он объяснил тем, что Москва якобы нарушает его условия. Впрочем, он утверждает, что у его страны сложились с Россией очень хорошие отношения, и велика возможность, что будет заключено новое соглашение.
Президент США Дональд Трамп объявил о выходе его страны из Договора по открытому небу, сообщает Independent. «У нас с Россией сложились очень хорошие отношения, но Россия не соблюдает условия договора. Так что пока она не начнёт их соблюдать, мы из него выйдем», — объяснил своё решение глава Белого дома. Также «есть очень высокие шансы», что удастся заключить новое соглашение, подчеркнул он.
Необходимость выхода из договора в Вашингтоне объясняют тем, что ту же разведывательную информацию можно получить дешевле с помощью спутников. Также там недовольны тем, что Россия ограничивает полёты над Москвой и Чечнёй, а также усложняет наблюдение за военными учениями и важными ядерными объектами на своей территории. При этом в Белом доме говорят, что Кремль использует соглашение для поиска критически важных объектов инфраструктуры США для нанесения атак в случае войны.
Это уже третий раз, когда Трамп выходит из договора об ограничении вооружения. Он делает это несмотря на предостережения своих союзников в Европе и НАТО, которые говорят, что такие шаги ставят под угрозу глобальную безопасность и другие подобные соглашения. В 2018 году глава Белого дома аннулировал ядерную сделку с Ираном, напоминает издание. А в прошлом году вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
«Это безумие», — прокомментировал решение Трампа американский отставной генерал Майкл Хайден. На конку десятилетия прогресса в сфере контроля за вооружением, предостерегла бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр. Решение президента США, возможно, свидетельствует о том, что вскоре он может выйти и из договора СНВ-III, ограничивающего стратегическое наступательное вооружение в его стране и России.
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