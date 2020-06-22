WT: накануне переговоров по СНВ-III США напомнили Москве об её «ужасном послужном списке»

В преддверии переговоров в Вене между Россией и США по продлению СНВ-III администрация Трампа представила перечень из девяти крупных случаев неисполнения Москвой договорённостей, связанных с контролем над вооружениями, пишет The Washington Times.

Как заявил спецпосланник президента США по этому вопросу Маршалл Биллингсли, единственный позитивный момент в предстоящем ежегодном докладе Госдепа состоит в том, что Россия придерживается условий подписанного в 2010 году договора СНВ-III.

Между тем, как подчеркнул Биллингсли, в вопросе о продлении этого соглашения, действие которого истекает в феврале следующего года, пока нет определённости.

«В этом году в докладе о контроле над вооружениями приводится ужасный послужной список России в выполнении её обещаний, — заявил спецпосланник в интервью The Washington Times. — Тут и вторжения в другие страны, и покушения на убийство и подрыв договора, заключённого более 30 лет назад, посредством нарушений».

В докладе Госдепартамента, который должен быть обнародован уже в понедельник, говорится о неисполнении Москвой условий девяти различных соглашений по вооружениям.

Так, Россия, как указывается в статье, на протяжение более чем 10 лет нарушала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года. Москва втайне создала и развернула «ядерную ракету» наземного базирования 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО), нарушив таким образом условия ДРСМД, что подтолкнуло администрация Трампа объявить в прошлом году о выходе из этого соглашения.

Кроме того, в докладе Госдепа выражается обеспокоенность «деятельностью России с связи с её обязательствами в рамках Конвенции о биологическом оружии», пишет издание со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Госдепартамента США.

Также, среди прочего, в документе упоминаются нарушения Москвой Венского документа ОБСЕ, Хельсинской декларации 1975 года, Договора об обычных вооружённых силах в Европе, Договор по открытому небу.

По мнению высокопоставленного чиновника Госдепа, причина, по которой Россия выполняла договор СНВ-III, заключается в том, что этот документ не ограничивает наращивание ядерного потенциала Москвы. Например, это соглашение не охватывает тактические ядерные боеголовки и ядерные ракеты малой дальности.