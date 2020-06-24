Bloomberg: лёд тронулся — США и Россия продолжат ядерные переговоры в июле

С учётом прогресса на переговорах в Вене по ядерному оружию США и Россия продолжат диалог в июле или начале августа, пишет Bloomberg. Тем не менее, как отмечает агентство, хотя стороны добились некоторых успехов и сформировали рабочие группы по ряду вопросов, ждать присоединения к этому формату Китая всё же не стоит.

США и Россия собираются провести новый раунд переговоров по контролю над вооружениями в июле, учитывая, что в результате встречи в Вене стороны добились достаточного прогресса для продолжения диалога о ядерном оружии, пишет Bloomberg.

Договор СНВ-III о сокращении стратегических ядерных вооружений истекает уже в феврале следующего года, поэтому неудача в деле продления этого соглашения грозит ростом ядерной напряжённости. При этом администрация Трампа настаивала на обязательном участии в переговорах Пекина, однако Москва придерживалась другого мнения.

«Мы встретимся, как только рабочие группы достигнут ощутимого практического прогресса, — заявил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. — В идеале, на мой взгляд, это должно произойти ближе к концу июля или в начале августа».

Биллингсли охарактеризовал переговоры как «очень основательные и очень продуктивные», подчеркнув, однако, что в будущем к ним должны присоединиться и китайские чиновники. По словам одного чиновника США, который пожелал остаться неназванным, Москва и Вашингтон сформировали три рабочие группы: первая — для обсуждения не попадающих под СНВ-III ядерных средств, вторая — для обсуждения порядка инспекций и третья — для обсуждения темы размещения военных средств в космосе.

Вместе с тем замминистра иностранных дел России Сергей Рябков придерживается более осторожного тона, отметив, что ждать со стороны Китая присоединению к диалогу «нереалистично». При этом он напомнил, что Москва «не готова воздействовать на Пекин так, как того хотелось бы американцам».

Россия и Китай также раскритиковали США за то, что американская сторона попытались смутить Пекин, разместив в сети фотографию китайских флагов и пустых стульев для делегатов из этой страны, которые не переговоры не явились.

Хотя Биллингсли и не исключил продления СНВ-III, он заявил, что такой шаг без учёта китайского арсенала «уже не имеет смысла». Кроме того, США хотят в рамках договора ограничить нестратегические вооружения вроде крылатых ракет, которые потенциально могут стать носителями ядерного оружия.

Между тем, как отмечает Bloomberg, даже сам факт готовности Вашингтона рассмотреть вопрос продления соглашения означает, что администрация Трампа пошла на определённые уступки, так как раньше она вообще отвергала призывы России обсудить эту тему.