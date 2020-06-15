Japan Today: расширение G7 по Трампу может ослабить группу — Китаю на радость

Намерение президента США Дональда Трампа пригласить на саммит G7 дополнительно несколько стран, включая Россию, для создания единого антикитайского фронта может привести к расколу на форуме, пишет Japan Today. Как отмечает издание, расширение состава группы и включению в неё нескольких стран, испытывающих определённые проблемы в двусторонних отношениях, может продемонстрировать Китаю неспособность G7 согласовывать свои действия.

Намерение президента США Дональда Трампа пригласить на саммит G7 большее количество стран, чем обычно вызвало недовольство некоторых союзников Вашингтона, в то время как ряд экспертов предупредили, что подобный шаг может вызвать раскол на политическом форуме, пишет Japan Today.

Не так давно Трамп высказался за то, чтобы пригласить на саммит ряд стран, включая Австралию, Индию, Россию и Южную Корею, перенеся при этом встречу с июня на более поздний срок.

«Президент Трамп заявил, что G7 устарела. Мне кажется, что в реальности у него две цели: вернуть Россию и укрепить антикитаизм международного сообщества», — полагает экс-дипломат США Минтаро Оба.

Однако предложение Трампа не пришлось по душе союзникам США, в частности, по той причине, что он выступил за то, чтобы принять в G7 Россию. Последняя входила в группу с 1990-х годов, которая тогда была известна как «Большая восьмёрка». Тем не менее Москву исключили из неё после «аннексии»* Крыма в 2014 году.

С самого начала своего срока Трамп публично выступал за присоединение России к саммиту. По его словам, присутствия президента России Владимира Путина на переговорах требует «здравый смысл».

«Половина встречи посвящена России. И если бы она там была, найти решение было бы гораздо легче, — отметил американский лидер. — Я не говорю о том, заслуживает она этого или нет, я говорю о здравом смысле, о решении задач».

По словам одного американского чиновника, на саммите Трамп стремится обсудить общую политику по отношению к Китаю. На фоне приближающихся выборов президент в последнее время всё более жёстко отзывается о Пекине из-за ситуации в Гонконге, а также прочих вопросов. К подобной риторике он, очевидно, прибегает в надежде усилить антикитайские настроения.

Однако, как отмечает издание, участие в саммите даже трёх демократических стран — Австралии, Индии и Южной Кореи — не гарантирует создания единого антикитайского фронта по замыслу Трампа.

По словам Оба, Южную Корею «очень беспокоит то, что во время расширенного формата G7 Китай, возможно, будут пытаться дискредитировать». При этом Сеул стремится продемонстрировать союзнические отношения с США, не оттолкнув при этом от себя Китай — страну, с которой Южную Корею связывают крепкие экономические узы. «И, конечно же, политики в Сеуле, судя по всему, беспокоятся, что в таких условиях достичь этого будет очень и очень непросто», — добавил дипломат.

Более того, присутствие на саммите Южной Кореи является деликатной темой и для Японии, которая имеет с Сеулом ряд разногласий исторического характера. «Мы не против участия Австралии и Индии, но Южная Корея — это другое дело», — сообщил один японский чиновник.

Учитывая, что Трампу не нравится то, что G7 не отражает текущую мировую конъюнктуру, а вопрос об участии в переговорах различных стран вызывает споры, один источник в японском правительстве вообще усомнился в том, что саммит состоится в этом году.

«Очевидно, что Трамп проведёт встречу только тогда, когда это будет отвечать его интересам. Если он не будет видеть в этом нужды, саммит вряд ли состоится», — полагает источник издания.

Оба предупредил, что расширение состава группы может привести к усилению разногласий и продемонстрировать неспособность согласовывать действия на фоне растущих амбиций Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

«G20 (в которую входят такие страны, как Китай и Россия) уже играет роль основного форума для более широкого международного экономического сотрудничества, в то в время G7 — это группа наиболее промышленно развитых стран, разделяющих определённое мировоззрение и ценности, — отметил Оба. — Поэтому здесь нужно найти баланс между стремлением расширить состав с целью сделать группу сильнее и сохранением нынешнего формата, который с большей вероятностью будет отличаться монолитностью и эффективностью. И я не уверен, что идея включения дополнительно четырёх стран послужит этой цели».

*Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).