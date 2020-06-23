NBC: Одержимость США Китаем омрачает ядерные переговоры с Россией

Хотя в Вене США и Россия начали переговоры по вопросам о контроле над ядерными вооружениями, их успеху может помешать желание Дональда Трампа любой ценой усадить Пекин за стол переговоров. В то время как Китай к этому совсем не стремится, пишет NBC News. Как отмечает канал, по мнению российской стороны, Вашингтон слишком одержим Китаем, что грозит развалом всей архитектуры договоров в ядерной сфере.

В понедельник в Вене начались американо-российские переговоры по вопросам контроля над ядерными вооружениями, а тем временем дипломаты и эксперты предупредили: желание президента США Дональда Трампа непременно убедить Китай присоединиться к этому диалогу может стать препятствием на пути продления договора СНВ-III и привести к ускорению гонки вооружений, пишет NBC News.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью каналу сообщил, что Кремль не верит, что США продлят СНВ-III, который ограничивает количество стратегических вооружений Москвы и Вашингтона. Этот договор был подписан в 2011 году и истекает в феврале следующего года. Ранее США вышли из ряда других соглашений с Россией, уходящих корнями к временам холодной войны.

Накануне своего визита в Вену Рябков заявил, что ему претит американская позиция по ядерным вооружениям в духе «инспекции ради инспекций». Тем не менее дипломат согласился с тем, что некоторые из наиболее передовых российских ядерных систем можно поместить под «зонтик» уже существующего договора в рамках соглашения, под которое попадут новые американские оружейные системы, включая системы ПРО, которые в последние годы серьёзно беспокоили Москву.

При этом Рябков также подчеркнул, что Россия не сможет заставить Китай сесть за стол переговоров и заниматься этим не собирается. По его словам, если Вашингтон опасается ядерного потенциала Пекина, то соответствующие усилия должна предпринимать именно американская сторона.

«Американская администрация сейчас настолько одержима Китаем, что дальнейший прогресс становится невозможным, — добавил он. — Китайский вопрос, на мой взгляд, омрачает всё остальное».

Согласно имеющимся данным, на данный момент США и Россия располагают арсеналом в не менее 5 тыс. единиц ядерного оружия, однако по условиям СНВ-III эти страны могут развернуть на боевом дежурстве не более 1550 ядерных боеголовок. Кроме того, по договору Москва и Вашингтон могут производить взаимные инспекции. Срок СНВ-III истекает 5 февраля 2021 года, однако его можно продлить ещё на пять лет — причём очень быстро, учитывая, что в США для этого не требуется согласие конгресса.



Многие эксперты придерживаются мнения, что решение продлить соглашение станет первым шагом к будущему сотрудничеству и заключению более широких договоров. Однако мало кто рассчитывает на то, что переговоры на эту тему пройдут как по маслу.

«Очень трудно понять, почему администрация Трампа не хочет сохранить СНВ-III», — отметила Линн Растен, в прошлом координатор группы Госдепа по заключению этого договора.

По её словам, попытка втянуть Пекин в переговоры о контроле над вооружениями именно сейчас «крайне проблемна», особенно учитывая, что совсем недавно США обрушились на Китай с критикой за пандемию коронавируса.

«С одной стороны, отношения быстро ухудшаются, но с другой стороны, мы настаиваем на том, чтобы они вступили в переговоры по ядерному арсеналу, — добавила Растен. — В моём понимании такая риторика сильно страдает от внутренней противоречивости».

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли недавно заявил, что Китай должен отказаться от «дестабилизирующего» наращивания ядерных сил и вступить в контакт с Америкой и Россией. Однако в понедельник из Вены он сообщил, что Китай на переговоры «не явился».

«Если Китай хочет быть великой державой — а мы знаем, что он себя к таковым причисляет, — то он должен вести себя соответственно», — сообщил он.

Вместе с тем Биллингсли также раскритиковал Россию за нарушения ряда международных соглашений, включая Договор по открытому небу, который позволял государствам проводить над территорией стран — участников соглашения разведывательные полёты. Сами же США объявили о выходе из ДОН в прошлом месяце.

«Если вы не продлите СНВ-III, то вы не будете по-настоящему знать, каким будет будущее», — считает профессор Технологического института им. Стивенса Алекс Веллерстейн. Другие же критики администрации США настроены куда более пессимистично.

«Речь идёт о последнем кирпичике фундамента архитектуры ядерной безопасности времён холодной войны, — подчеркнул аналитик Марк Слебода. — Если он исчезнет, то с обеих сторон вопрос о числе пусковых установок и боеголовок реально будет решать Большой дядя, и тогда от архитектуры ничего не останется, и мы окажемся в открытой, многосторонней гонке вооружений по всему миру».

Бывший британский посол в Северной Корее Джон Эверард также раскритиковал основные ядерные державы. «Я бы не назвал абсолютно конструктивным подход США при нынешней администрации, — отметил он, добавив, что Россия и Китай также нанесли удар по глобальной стабильности. — Хватит и одного лишнего человека, чтобы танго не состоялось».