SCMP: пока США и Россия списывают устаревшие боеголовки, Китай расширяет ядерный арсенал

Общее число ядерных боеголовок в мире продолжает сокращаться, поскольку страны с самым мощным потенциалом, Россия и США, списывают устаревшие единицы. Но, как пишет South China Morning Post, за прошедший год Китай наряду с пятью другими странами модернизировал свой ядерный потенциал. И это наращивание, по мнению аналитиков, представляет угрозу для равновесия сил в будущем.

Китай стал одной из шести стран, которые в течение прошлого года модернизировали свой ядерный арсенал, сообщает South China Morning Post. Так, согласно новому докладу Стокгольмского института исследования проблем мира, начиная с 2019 года, Пекин обзавёлся 30 новыми боеголовками.

Другими странами, в последнее время занимавшимися обновлением ядерного арсенала, стали Индия, Великобритания, Пакистан, Израиль и Северная Корея. Однако эти государства прибавили к своим запасам менее 20 боеголовок. По мнению составителей доклада, Китай затеял масштабное расширения своего арсенала и Индия и Пакистан тоже планируют увеличить запасы ядерного оружия.

Тем временем в мире общее число боеголовок продолжает уменьшаться — главным образом, потому что страны с самыми мощными арсеналами, Россия и США, избавляются от устаревших запасов. «Но в то же время и у США, и у России действуют масштабные и дорогие программы по замене и модернизации их ядерных боеголовок, ракет и авиационных систем доставки, а также объектов производства ядерных вооружений», — цитирует доклад издание.

На сегодня на вооружении в США находится 1750 боеголовок, плюс 4050 в резерве или ждут списания. У Москвы в непосредственном распоряжении 1570 боеголовок и 4805 в запасе или будут списаны в скором времени.

Как отмечает South China Morning Post, хотя за прошлый год шесть стран и пополнили свой ядерный арсенал, если сложить все их боеголовки вместе, получится чуть больше чем 2 000, что не составляет и трети от общих запасов России.

Помимо ядерного оружия, по мнению Стокгольмского института, сегодня в мире также остро стоят угрозы химического и биологического оружия и гонки вооружений в космосе.

В модернизации ядерных арсеналов ряда стран военный эксперт из Пекина Чжоу Чэньмин видит шаг к более шаткому равновесию сил в мире. «Многие страны сейчас разрабатывают собственные противоракетные системы, которые смогут защитить их от ядерного удара. Но когда эти системы будут развиты на высоком уровне, это приведёт к военному авантюризму: некоторые страны могут решиться напасть на другие, и от этого мир станет ещё опаснее», — считает аналитик.