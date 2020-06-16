SVT: при Трампе Северная Корея вдвое нарастила свой ядерный арсенал
Многие помнят, как Дональд Трамп прибыл на борту №1 на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд после первого в истории саммита c участием действующего американского президента и северокорейского лидера, пишет SVT.
Тогда, летом 2018 года, Трамп написал в Twitter об успехе встречи. «С тех пор как я вступил в должность, все могут почувствовать себя в большей безопасности. Ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет», — заявил американский лидер.
Однако с тех пор, как Трамп оказался в Овальном кабинете, Северная Корея значительно нарастила свой ядерный арсенал. Количество боеголовок с января 2017 года возросло, по крайней мере, в два раза.
«По нашим расчётам всё так. Но согласно некоторым оценкам, как например, считают в южнокорейском правительстве, эта цифра значительно выше», — отметил директор исследований ядерного оружия в Стокгольмском институте исследований проблем мира (Sipri) Шеннон Кайл.
Согласно новому докладу Sipri, на январь 2020 года Северная Корея располагала 30-40 ядерными боеголовками. Для сравнения, в январе 2017 года эта цифра составляла 10-20 штук. С тех пор Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном и обсуждал с ним вопросы разоружения.
«Речь идёт, как минимум, о провале его политики по сокращению ядерного арсенала Северной Кореи. При этом Пхеньян ясно дал понять, что не хочет участвовать в этом диалоге, если США не пойдут к ним каким-то образом на встречу», — отметил Кайл.
Sipri констатирует, что Северная Корея с большой долей вероятности располагает боеготовыми ракетами малой и средней дальности. Тем не менее, несмотря на заявления северокорейского руководства, на данный момент нет никаких доказательств того, что у Пхеньяна есть действующие ракеты дальнего радиуса действия, способные добить до материковой части США.
«Мы по-прежнему знаем не так много о характеристиках этих боеголовок, например, таких как их взрывная сила», — признал Кайл.
При этом вопросы имеются также к северокорейской системе принятия решений и красной кнопке, причём не в последнюю очередь в контексте недавней временной пропажи Кима из медийного пространства.
«Северная Корея, по мнению большинства наблюдателей, располагает лишь крайне рудиментарной системой командования и управления. Так что да, я думаю, что некий повод для беспокойства есть, но не столько в плане процесса принятия решений на самом высоком уровне, сколько в плане того, как эти решения проходят через низовые звенья», — подытожил Шеннон Кайл.