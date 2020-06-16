SVT: при Трампе Северная Корея вдвое нарастила свой ядерный арсенал

Несмотря на заверения Дональда Трампа, что в результате его дипломатии ядерной угрозы со стороны Северной Кореи более не существует, за время его правления Пхеньян вдвое увеличил свой ядерный арсенал, пишет SVT со ссылкой на данные Стокгольмского института исследований проблем мира. Тем не менее, как отмечает канал, на данный момент нет никаких доказательств того, что Северная Корея и вправду обладает ядерным оружием, способным добить до США.

Многие помнят, как Дональд Трамп прибыл на борту №1 на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд после первого в истории саммита c участием действующего американского президента и северокорейского лидера, пишет SVT.

Тогда, летом 2018 года, Трамп написал в Twitter об успехе встречи. «С тех пор как я вступил в должность, все могут почувствовать себя в большей безопасности. Ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет», — заявил американский лидер.

Однако с тех пор, как Трамп оказался в Овальном кабинете, Северная Корея значительно нарастила свой ядерный арсенал. Количество боеголовок с января 2017 года возросло, по крайней мере, в два раза.

«По нашим расчётам всё так. Но согласно некоторым оценкам, как например, считают в южнокорейском правительстве, эта цифра значительно выше», — отметил директор исследований ядерного оружия в Стокгольмском институте исследований проблем мира (Sipri) Шеннон Кайл.

Согласно новому докладу Sipri, на январь 2020 года Северная Корея располагала 30-40 ядерными боеголовками. Для сравнения, в январе 2017 года эта цифра составляла 10-20 штук. С тех пор Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном и обсуждал с ним вопросы разоружения.

«Речь идёт, как минимум, о провале его политики по сокращению ядерного арсенала Северной Кореи. При этом Пхеньян ясно дал понять, что не хочет участвовать в этом диалоге, если США не пойдут к ним каким-то образом на встречу», — отметил Кайл.

Sipri констатирует, что Северная Корея с большой долей вероятности располагает боеготовыми ракетами малой и средней дальности. Тем не менее, несмотря на заявления северокорейского руководства, на данный момент нет никаких доказательств того, что у Пхеньяна есть действующие ракеты дальнего радиуса действия, способные добить до материковой части США.

«Мы по-прежнему знаем не так много о характеристиках этих боеголовок, например, таких как их взрывная сила», — признал Кайл.

При этом вопросы имеются также к северокорейской системе принятия решений и красной кнопке, причём не в последнюю очередь в контексте недавней временной пропажи Кима из медийного пространства.

«Северная Корея, по мнению большинства наблюдателей, располагает лишь крайне рудиментарной системой командования и управления. Так что да, я думаю, что некий повод для беспокойства есть, но не столько в плане процесса принятия решений на самом высоком уровне, сколько в плане того, как эти решения проходят через низовые звенья», — подытожил Шеннон Кайл.