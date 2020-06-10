Le Temps: с ядерным оружием Трамп ведёт себя «инфантильно и опасно»

Разрыв соглашений, ограничивающих ядерные вооружения, ведёт как к утрате доверия между странами, так и к новой ядерной гонке, пишет журналист швейцарской газеты Le Temps. Поэтому он настаивает, чтобы Швейцария не скрывалась под ядерным зонтиком НАТО и полностью отказалась от ядерных вооружений.

Во время своей предвыборной кампании 2016 года Хиллари Клинтон постоянно повторяла, что не доверила бы ядерный чемоданчик Дональду Трампу. Но сегодня всему миру приходится мириться с новой реальностью, пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Стефан Бюссар. По его словам, у Трампа поведение «столь же инфантильное, сколь опасное», и в ядерном оружии он видит возможности для восстановления военной мощи США.



Как отмечает автор статьи, то, что Трамп разрушает договоры по контролю над вооружениями, над которыми так долго трудились во времена холодной войны, угрожает всей планете. Ведь отсутствие механизма по верификации — прямой путь к установлению «токсичного» недоверия между ядерными державами и далее для новой гонки ядерных вооружений.



По словам сторонников реализма, ядерное сдерживание — залог стабильности. Но недавнее появление ядерного оружия ограниченной мощности противоречит этой идее. Дональд Трамп уже предупреждал, что он может им воспользоваться в случае кибератак против США. Опасности ситуации придаёт развитие сверхзвуковых ракет как в России, так и в США.



Сегодня некоторые атомные бомбы в 3 тыс. раз сильнее тех, что сбросили на Нагасаки. Но, по словам журналиста, Россия, Китай, США, Франция и Великобритания не выполняют своих обязательств в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.



Ядерное оружие абсурдно, уверен автор статьи. Оно противоречит гуманитарному праву, дорого стоит и может уничтожить всё человечество. Поэтому он настаивает, что Федеральный совет Швейцарии должен одобрить принятый ООН в 2017 году Договор о запрещении ядерного оружия, и ядерный зонтик НАТО больше не должен служить обманной увёрткой от того, чтобы нести ответственность, пишет журналист Le Temps.