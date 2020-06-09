Министр энергетики США: Америке пора вернуться в лидеры мирного атома

Из-за «нечестной» конкуренции со стороны Китая и России американская ядерная энергетика стала терять лидирующие позиции в мире, пишет в своей статье для Casper Star-Tribune министр энергетики США Дэн Бруйетт. Между тем, как подчёркивает чиновник, администрация Дональда Трампа эту проблему хорошо понимает — и предпринимает для её решения активные шаги, в том числе и отменяя «вредные» регуляционные меры, принятые предшественником Трампа Бараком Обамой.

Больше семидесяти лет тому назад США смогли расщепить атом — и с тех пор Америка занимала в ядерной энергетике и развитии ядерных технологий лидирующие позиции, пишет на страницах крупнейшего печатного издания штата Вайоминг Casper Star-Tribune американский министр энергетики Дэн Бруйетт. К сожалению, по мнению министра, это «важнейшее преимущество и весь его подтекст в плане экономики и национальной безопасности» некоторое время назад начало «ускользать» от Вашингтона.



Американская атомная отрасль по всему миру сталкивается со «всё более жёсткой и нечестной конкуренцией» со стороны государственных корпораций, в том числе китайских и российских, констатирует Бруйетт. Как отмечала ещё в октябре 2019 года в своём письме президенту Дональду Трампу член конгресса США Лиз Чейни, «китайские государственные компании в рамках инициативы «Один пояс, один путь» приобретают крупные урановые шахты в Африке, которые составляют значительную долю доступных свободному миру запасов урана», отмечает министр. Кроме того, США теперь рискуют потерять возможность добывать собственный уран — урановая промышленность страны, которая и так несколько десятилетий испытывала спад, получила серьёзный удар в результате принятия новых регулирующих мер администрацией Барака Обамы, подчёркивает чиновник.



Как пишет Бруйетт, это имеет особенное значение для штата Вайоминг, в котором располагаются крупнейшие американские предприятия по добыче урана, а также практически все мощности по производству топлива для АЭС. По данным американского государственного Управления по информации в области энергетики, только за 2018-2019 годы производство урана в штате сократилось почти на 90%. И речь не о цифрах и о графиках, а о рабочих местах, требующих высокой квалификации: если раньше в урановой промышленности работало более 5 тыс. жителей Вайоминга, то сегодня — не более 200, сетует министр.



К счастью, администрация Трампа заметила эти проблемы и начала принимать «комплексные меры» для их решения, продолжает Бруйетт. Так, господин Трамп сразу после инаугурации отменил принятые Обамой «вредные» нормативные акты. А в прошлом июле президент создал Рабочую группу по ядерному топливуу (NFWG), которая будет принимать решения, касающиеся всех элементов цепочки поставок топлива для АЭС, перечисляет чиновник.



В сентябре 2019 года губернатор Вайоминга Марк Гордон в письме господину Трампу попросил, чтобы рабочая группа «порекомендовала решительные и незамедлительные шаги по поддержке уранодобывающих компаний в Вайоминге и по всем западным территориям страны», напоминает Бруйетт. Именно этим и занимается под руководством Трампа министерство энергетики США — к примеру, в прошлом месяце ведомство через NFWG опубликовало доклад «Стратегия по восстановлению американской ядерной энергетики», в котором содержался целый ряд рекомендаций по будущим шагам в области нормативного регулирования, пишет министр. «Я, как министр энергетики, приветствую эту стратегию и считаю её подходящей схемой для движения вперёд», — подчёркивает он.



В докладе также подтверждается существование «нечестной конкуренции из-за рубежа», отмечает Бруйетт. Как говорил, в частности, сенатор от Вайоминга Джон Баррассо, документ продемонстрировал, что Россия «превратила свои запасы энергоресурсов в оружие, подорвав при помощи ценовой политики позиции уранодобытчиков Вайоминга и всей страны», говорится в статье чиновника.



Предложенная рабочей группой NFWG стратегия реагирования предполагает принятие как немедленных, так и долгосрочных мер по укреплению американской добывающей и обрабатывающей урановой промышленности, а также восстановление жизнеспособности всего цикла производства ядерного топлива, поясняет Бруйетт. Цель стратегии — обеспечить выживание и рост сектора ядерной энергетики, в котором американские уранодобывающие компании, предприятия цикла производства топлива, а также производители реакторов смогут продавать свои продукты и услуги, а также поддержать инвестиции в научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу по созданию мирных ядерных технологий нового поколения. В стратегии также отражено понимание того, что у США есть чёткие оборонные нужды, для удовлетворения которых в долгосрочной перспективе стране понадобится жизнеспособный цикл производства ядерного топлива: к примеру, для производства трития, необходимого для термоядерного оружия, а также для ядерных реакторов кораблей ВМС США в любом случае будет нужен обогащённый уран, пишет министр.



Наконец, составители стратегии подчёркивают, что моральный авторитет США в плане политики ядерного сдерживания полностью строится на существовании крепкого сектора ядерной энергетики и статусе страны как лидера в области ядерных технологий, рассказывает чиновник. По этой причине в рамках стратегии предлагаются принятие широких мер для того, чтобы «вдохнуть новую жизнь в ключевые элементы ядерной энергетики и восстановить мировое лидерство страны в этой важнейшей области», отмечает он.



Хорошие вести в том, что администрация Трампа уже сделала важный шаг к достижению перечисленных целей — в президентскую бюджетную заявке для министерства энергетики на 2021 году была включена отдельная статья на $150 млн для создания национального запаса урана; эта инициатива будет исполняться через закупку урана у американских добывающих и перерабатывающих предприятий, радуется Бруйетт. Создание такого запаса не только послужит в качестве «страховки» на случай перебоев с поставками, но и станет адекватным ответом на краткосрочные проблемы для уранодобывающей промышленности, полагает чиновник. Впрочем, это — лишь первый из многих шагов американских властей к восстановлению лидерства в ядерной энергетике, убеждён он.