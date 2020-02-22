N-TV: Париж уступил Германии — отключён первый реактор старейшей АЭС Франции

Франция уступила многолетнему давлению Германии и Швейцарии и, наконец, отключила первый реактор своей старейшей атомной электростанции, сообщает немецкий телеканал N-TV. АЭС Фессенхайм расположена в сейсмоактивной области недалеко от границы с Германией, и там то и дело возникали технические неполадки. Французское правительство обещало отключить реактор от сети ещё в 2016 году, но только теперь взялось за дело.

Французская атомная электростанция Фессенхайм находится вблизи границы с Германией, причём на этой АЭС то и дело возникают технические неполадки, отмечается на сайте немецкого телеканала N-TV. Теперь, после многолетнего давления со стороны Берлина, электростанцию начали постепенно отключать от сети.

В ночь на субботу был успешно отключён один из двух реакторов АЭС Фессенхайм. По сообщению ответственной компании Electricité de France (EDF), первый реактор был отключён в 2 часа ночи, как и было запланировано.

Расположенная вблизи немецкой границы АЭС была введена в эксплуатацию 43 года назад и, таким образом, является старейшей атомной электростанцией во Франции. Германия и Швейцария на протяжении многих лет настаивали на закрытии электростанции.

Немецкий министр по окружающей среде Свенья Шульце одобрила решение об отключении АЭС. По её словам, прекращение работы Фессенхайма обеспечивает больше безопасности Германии. Она также отметила, что об этом шаге часто объявляли, но теперь решение, наконец, приведено в исполнение. Что касается Германии, страна «непоколебимо» придерживается отказа от использования атомной энергии.

«Однако мы не прекратим призывать к отказу от атомной энергии, в том числе соседние с нами страны», — подчеркнула министр от СДПГ. По её замечанию, такой способ получения электроэнергии нельзя считать спасительным для климата и окружающей среды. «Он рискованный, дорогой и оставляет радиоактивные отходы на тысячи поколений», — предостерегла Шульце. «Однозначно лучшим решением» является использование возобновляемых источников энергии.

В самой Германии до сих пор функционируют шесть атомных электростанций, сообщает N-TV. Две из них находятся в Нижней Саксонии, одна в Шлезвиг-Гольштейне, ещё две в Баварии и одна — в Баден-Вюртемберге. В соответствии с законом об атомной энергии три последних реактора должны быть отключены не позднее конца 2022 года.

По сообщению французской компании EDF, отключение ядерного реактора мощностью 900 мВт, охлаждаемого водой под давлением, началось около половины девятого вечера. Затем реактор постепенно замедлялся, а в течение ночи был полностью отключён от сети.

Накануне запланированного отключения сотрудники АЭС грозили заблокировать отключение станции, что могло привести к нескольким часам промедления.

Как отмечает немецкий телеканал, Франция отключила реактор, поддавшись многолетнему давлению со стороны Германии и Швейцарии. Первоначально французское правительство обещало отключить Фессенхайм ещё в конце 2016 года. Теперь президент Эммануэль Макрон, наконец, воплотил это намерение в жизнь.

По данным французского правительства, 30 июня должен быть окончательно отключён от сети второй блок АЭС. После этого начнётся демонтаж атомной электростанции. Тепловыделяющие элементы должны быть удалены до 2023 года. Демонтаж атомного реактора начнётся в 2025 году и может продолжаться до 2040 года. Германия и Франция договорились о создании технопарка в районе Фессенхайма. На это предполагается выделить стартовый капитал на сумму около €1 млн.

Как отмечается в материале, АЭС Фессенхайм находится в сейсмоактивной области и недостаточно защищена от авиакатастроф или обстрелов. Кроме того, на электростанции то и дело обнаруживались неполадки, подчёркивает N-TV.