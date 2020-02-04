Times: идея Токио слить воду с Фукусимы в океан не понравилась соседям

Японские власти намерены слить более миллиона тонн радиоактивной воды с АЭС Фукусима в Тихий океан, сообщает The Times. По словам ряда экспертов, такой способ является «наименьшим из зол», поскольку воды океана способны растворить радиацию до безопасного для людей уровня. Тем не менее такие меры могут вызвать недовольство как в самой Японии, так и в соседних с ней странах, отмечает издание.

Правительство Японии проводит агитацию в поддержку плана по сливу более миллиона тонн радиоактивной воды с АЭС Фукусима в Тихий океан, пишет The Times.

Издание отмечает, что японские власти пока не объявляли об этом плане официально, однако намерения администрации Синдзо Абэ реализовать данную идею становятся всё очевиднее. Такой шаг вызовет недовольство и беспокойство как в самой Японии, так и в соседствующих с ней странах, пишет The Times.

На прошедшем недавно брифинге для дипломатов иностранных государств японская сторона заключила, что иные способы избавиться от радиоактивной воды (такие как, к примеру, эвапорация) неосуществимы.

Как пишет издание, несмотря на то что с момента аварии на АЭС Фукусима прошло уже 9 лет, три её взорвавшихся реактора далеки от демонтажа. Между тем, эти реакторы заражают 170 тонн воды в день, большая часть которой является водой из подземных источников, текущей сквозь землю в сторону океана.

Токийская электроэнергетическая компания TEPCO выкачивает радиоактивную воду и хранит её в крупных резервуарах: на данный момент накоплено 1,17 млн тонн воды. Однако представители компании заявляют, что к 2022 году у TEPCO уже не будет места для хранения заражённой воды.

Ряд экспертов в области окружающей среды и ядерной энергетики утверждают, что в сложившихся обстоятельствах слив воды в океан является меньшим из зол, пишет The Times. Кроме того, они отмечают, что растворяющий эффект Тихого океана снизит степень радиации до безопасного уровня. Однако против такого решения резко выступает местная рыболовная индустрия, а также правительства КНДР и Южной Кореи, опасающиеся попадания радиации в их территориальные воды.