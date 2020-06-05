Euronews: Литва недовольна отказом соседей бойкотировать БелАЭС

Литовские депутаты провели митинг в знак возмущения позицией соседних Латвии и Эстонии, отказавшихся взять на себя обязательства не покупать электричество с Белорусской АЭС, открытие которой запланировано на июль. Вильнюс уверяет, что этот проект представляет «угрозу для окружающей среды», и призывает к его бойкоту. Однако литовским политикам так и не удалось убедить соседей и добиться прекращения строительства, передаёт Euronews.

Депутаты литовского сейма недовольны позицией Латвии и Эстонии, отказавшихся взять на себя обязательства не покупать электричество, которое будет производиться на Белорусской атомной станции. В тексте соглашения о принципах торговли электроэнергией с третьими странами, подписанного тремя прибалтийскими странами, Рига и Таллин только признали желание Вильнюса не получать электроэнергию с новой АЭС.



Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас попытался утешить возмущённых депутатов тем, что благодаря соглашению, по крайней мере, на территорию Литвы электричество с БелАЭС не попадёт путем реэкспорта из Латвии.



ЖИГИМАНТАС ВАЙЧЮНАС, министр энергетики Литвы: Наша главная цель, которой мы хотели добиться, — это получить инструмент, с помощью которого мы не пропустим белорусское электричество на территорию Литвы.

Литва выступала категорически против строительства Белорусской АЭС в Гродненской области, всего в 50 километрах от Вильнюса. Но так и не смогла ему помешать.



РАМУНАС ВИЛЬПИШАУСКАС, политолог: Я возлагаю ответственность на всю литовскую политическую элиту за то, что она не рассматривала всерьёз этот проект тогда, когда Белоруссия ещё только его обсуждала. С тех пор он превратился в вопрос нашей внутренней политики, каждый раз обостряясь во время выборов, как и на этот раз. Это чрезвычайно ослабляет литовскую позицию, когда мы пытаемся убедить Латвию и Эстонию поддержать нас.



Официальные претензии Вильнюса к новой АЭС связаны с тем, что она может представлять «угрозу для окружающей среды». Белорусские власти и специалисты российской компании «Атомстройэкспорт» настаивают, что новая станция отвечает международным нормам безопасности и рекомендациям МАГАТЭ. Запуск БелАЭС запланирован на июль.



Дата выхода в эфир 04 июня 2020 года.