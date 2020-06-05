Euronews Оригинал

Euronews: Литва недовольна отказом соседей бойкотировать БелАЭС

Литовские депутаты провели митинг в знак возмущения позицией соседних Латвии и Эстонии, отказавшихся взять на себя обязательства не покупать электричество с Белорусской АЭС, открытие которой запланировано на июль. Вильнюс уверяет, что этот проект представляет «угрозу для окружающей среды», и призывает к его бойкоту. Однако литовским политикам так и не удалось убедить соседей и добиться прекращения строительства, передаёт Euronews.

Депутаты литовского сейма недовольны позицией Латвии и Эстонии, отказавшихся взять на себя обязательства не покупать электричество, которое будет производиться на Белорусской атомной станции. В тексте соглашения о принципах торговли электроэнергией с третьими странами, подписанного тремя прибалтийскими странами, Рига и Таллин только признали желание Вильнюса не получать электроэнергию с новой АЭС. 

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас попытался утешить возмущённых депутатов тем, что благодаря соглашению, по крайней мере, на территорию Литвы электричество с БелАЭС не попадёт путем реэкспорта из Латвии. 

ЖИГИМАНТАС ВАЙЧЮНАС, министр энергетики Литвы: Наша главная цель, которой мы хотели добиться, — это получить инструмент, с помощью которого мы не пропустим белорусское электричество на территорию Литвы.

Литва выступала категорически против строительства Белорусской АЭС в Гродненской области, всего в 50 километрах от Вильнюса. Но так и не смогла ему помешать. 

РАМУНАС ВИЛЬПИШАУСКАС, политолог: Я возлагаю ответственность на всю литовскую политическую элиту за то, что она не рассматривала всерьёз этот проект тогда, когда Белоруссия ещё только его обсуждала. С тех пор он превратился в вопрос нашей внутренней политики, каждый раз обостряясь во время выборов, как и на этот раз. Это чрезвычайно ослабляет литовскую позицию, когда мы пытаемся убедить Латвию и Эстонию поддержать нас. 

Официальные претензии Вильнюса к новой АЭС связаны с тем, что она может представлять «угрозу для окружающей среды». Белорусские власти и специалисты российской компании «Атомстройэкспорт» настаивают, что новая станция отвечает международным нормам безопасности и рекомендациям МАГАТЭ. Запуск БелАЭС запланирован на июль. 

Дата выхода в эфир 04 июня 2020 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Euronews Франция Европа
теги
АЭС Белоруссия Латвия Литва окружающая среда Прибалтика Росатом экология экономика энергетика энергобезопасность энергопотребление Эстония ядерное топливо ядерные отходы ядерный реактор
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров