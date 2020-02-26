Белсат: Белорусская АЭС поссорила Минск и Москву

Белорусская АЭС стала новой точкой напряжения в отношениях между Москвой и Минском. Как передаёт «Белсат», между белорусскими структурами, контролирующими строительство станции, и российской корпорацией «Росатом», которая её строит, разгорелся серьёзный конфликт. Однако, отмечает канал, сценарий, в котором Белоруссия отложит запуск АЭС, может принести Минску те же бонусы, что и запуск станции.

Новая точка напряжённости появилась в отношениях между Россией и Белоруссией — Белорусская АЭС. Постройка этой станции должна была снизить нашу зависимость от газа и прекратить ежегодные споры вокруг контрактов на голубое топливо. Хотели как лучше, а вышло как всегда. В результате сценарий, в котором Белоруссия отложит запуск Островецкой АЭС на неопределённый срок, может принести Минску те же бонусы, что и запуск АЭС. Игорь Кулей.

Литовская разведка рапортует: между белорусскими структурами, контролирующими строительство атомной станции в Островце, и российским «Росатомом», который её строит, разгорелся серьёзный конфликт. Об этом говорится в отчёте Министерства обороны Литвы об угрозах безопасности. Возможно, этим конфликтом и объясняется начало проверки, которую устроил белорусский Госатомконтроль, чтобы выяснить, готова ли станция к приёму ядерного топлива.

ДМИТРИЙ КУЧУК, председатель партии «Зелёные»: Госнадзор, который должен проверять Белорусскую атомную станцию, не является совершенно независимым. Он подвластен правительству или Минэнерго. Поэтому прослеживаются коррупционные вещи, и трудно сказать, какое решение они вынесут. Но если базироваться на тех заявлениях, которые были сделаны полгода назад, то Белорусская АЭС не была готова к приёмке топлива по некоторым критериям.

Такая зависимость ведомства атомного контроля от решений властей и позволяет повернуть результат проверки в любую нужную сторону. Александр Лукашенко неоднократно подчёркивал: «Росатом» сорвал сроки ввода АЭС в эксплуатацию. Станция должна была заработать в 2018 году, а договор, по словам главы страны, предусматривает большие штрафные санкции за опоздание.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: Вы сорвали сроки, давайте договоримся, мы же взяли кредит на строительство, процент высокий, давайте его сократим до того уровня, как вы строите в Венгрии и Вьетнаме. Это где-то около 3 процентов. Мы не будем вводить санкций, и то на то выйдет. Ну, и если сроки сорваны, кредит начнём выплачивать не через два года, а через пять.

Александр Лукашенко утверждает, что во время встречи 7 февраля Владимир Путин идею поддержал. Но уже 11 февраля пришёл ответ из российского Министерства финансов.

СЕРГЕЙ СТОРЧАК: заместитель министра финансов России: Одновременное удлинение периода использования кредитных средств и уменьшение процентной ставки не соответствует финансовой теории, поэтому нужно искать компромиссы в другой плоскости.

Переводя с дипломатического языка на нормальный: платить придётся так, как договаривались. Странный ответ, учитывая, что и у Белоруссии в этом случае есть тузы в рукаве. В случае международного разбирательства право на компенсацию за сорванные сроки Минск, скорее всего, получит. Второй туз — это тот же Госатомконтроль, который может своим решением отложить введение станции в эксплуатацию на любой срок и увеличить таким образом штрафы для «Росатома». Аргументов для этого достаточно.

ДМИТРИЙ КУЧУК: У нас нет соглашения с Российской Федерацией о переработке ядерного топлива. А это включает обращение с этим топливом. Мы через два года должны будем достать этот стержень, и у нас нет возможности даже временно их положить куда-то и хранить, накапливать, не говоря уже о том, что нет соглашения с Российской Федерацией об их переработке.

Проверка Госатомконтроля может продлиться даже 30 дней. Результат сегодня трудно предсказать. Ясно одно — это может быть ещё одним инструментом в руках Минска в переговорах с Кремлём. С другой стороны, российское руководство выбрало курс на полное отключение Белоруссии от всех возможных преференций и льгот. Пойти на уступки в кредите означало бы сломать эту линию.

ЯРОСЛАВ РОМАНЧУК, экономист: Проблема в том, что между Белоруссией и Россией какие-то пакетные асимметричные договорённости. И там если нет газа — нет нефти, нет нефтепродуктов, нет кредитов. Каждая сторона бросает в общую корзину все претензии, которые она имеет. На выходе мы вообще не понимаем, где мы находимся.

Причиной несговорчивости Кремля может быть то, что разбирательство о компенсации за срыв сроков запуска АЭС — дело долгое и может идти годами. А вот выплаты в рамках кредита Минск должен начать уже вскоре. Отказ платить приведёт к снижению кредитного рейтинга Белоруссии, что в свою очередь сделает новые кредиты для нас более дорогими. Время снова играет в пользу Кремля.

Для Минска ситуация обостряется тем, что власти до сих пор не имеют плана, что делать с электричеством с Островецкой АЭС. Ввод в эксплуатацию двух реакторов обеспечил бы половину потребностей страны, но уже сегодня мы имеем электричества с лихвой. А вместе с недавним заявлением Украины о ставке на максимальную нагрузку собственных мощностей исчезает последняя надежда на какой-то крупный контракт на экспорт.

ЯРОСЛАВ РОМАНЧУК: Мы до сих пор не знаем, как будет использоваться, кому продаваться электроэнергия с БелАЭС. Это основной вопрос. Я думаю, белорусская сторона пытается всё сделать для того, чтобы не платить процентов по кредиту до тех пор, пока не решится вопрос продажи.

Есть и ещё один плюс: АЭС на сегодня — это единственный критический пункт, который не позволяет Белоруссии и Евросоюзу двигаться дальше в отношениях в результате радикальной позиции официального Вильнюса. Отсюда и недавнее согласие властей допустить на АЭС делегацию европейских ядерных экспертов, и готовность сесть с Литвой за стол переговоров, о чём на днях говорил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Но даже если в результате перенос запуска АЭС принесёт официальному Минску ряд выгод, без договорённости с Россией платить по кредиту придётся даже за нерабочую станцию.

Дата выхода в эфир 21 февраля 2020 года.