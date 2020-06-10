DW: Китай не планирует участвовать в переговорах по ядерному разоружению

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин не планирует принимать участие в переговорах по ядерному разоружению с участием России и США. Как передаёт Deutsche Welle, по её словам, Китай неоднократно давал понять, что «не намерен принимать участие в так называемых трехсторонних переговорах по контролю за вооружениями».
Китай не планирует принимать участие в переговорах по ядерному разоружению с участием России и США. Как пишет Deutsche Welle, об этом заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин. По её словам, Китай неоднократно давал понять, что «не намерен принимать участие в так называемых трехсторонних переговорах по контролю за вооружениями с участием России и США».
Пекин, отмечает Хуа Чуньин, подозревает, что, пытаясь втянуть Китай в переговоры, Белый дом «желает переложить ответственность на других» и отвлечь внимание от того факта, что США в последние годы вышли из целого ряда международных соглашений по контролю за вооружениями.
В последний раз Китай был упомянут в этой связи спецпредставителем США по контролю над вооружениями Маршалом Биллингсли 8 июня.
«Сегодня договорились с заместителем министра иностранных дел России Рябковым о времени и месте переговоров о ядерном разоружении в июне. Китай тоже приглашен. Приедет ли Китай и будет ли он вести переговоры добросовестно?» — написал он в Twitter.
Прокомментировал Биллингсли и отказ Китая от переговоров.
«Достижение статуса великой державы требует поведения с ответственностью великой державы», — написал он в Twitter, призвав Китай отказаться от секретных ядерных проектов.
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