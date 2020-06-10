Американские эксперты: отказ Германии от ядерного оружия угрожает стабильности и безопасности Европы

Если Германия откажется от ядерного участия в НАТО ситуация на европейском континенте станет менее безопасной и более нестабильной, пишут на страницах Frankfurter Allgemeine бывший директор по исследованиям в офисе президента Джорджа Буша-младшего Питер Раф и экс-помощник госсекретаря США Фрэнк Роуз. По их мнению, Россия воспримет этот шаг как слабость и начнёт провоцировать напряжённость в альянсе и Восточной Европе.

Глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених потребовал вывести из Германии американское ядерное оружие, а также отказаться от ядерного участия в НАТО. Если Берлин последует его советам, это сделает ситуацию на европейском континенте менее безопасной и более нестабильной, пишут на страницах Frankfurter Allgemeine научный сотрудник Гудзонского института и бывший директор по исследованиям в офисе президента Джорджа Буша-младшего Питер Раф и экс-помощник госсекретаря США Фрэнк Роуз.

Мютцених считает, что решение США модернизировать свой ядерный арсенал провоцирует гонку вооружений и угрожает европейской безопасности. По его мнению, Берлин должен сконцентрироваться на разоружении, а не покупке дорогих американских самолётов для транспортировки бомб. «К сожалению, гонка вооружений уже давно идёт — но её начали не Соединённый штаты, — утверждают авторы. — За последние 15 лет Россия инвестировала огромные деньги в свои ядерные силы, особенно в так называемое «стратегическое оружие», способное поражать цели в Европе».

И это бы не вызывало такой тревоги, если бы Россия была мирной демократической страной, отмечают Раф и Роуз: «Но при Владимире Путине Россия начала войны с Грузией и Украиной и впервые с конца холодной войны изменила границы в Европе силовым путём*». К тому же «ядерный шантаж» стал неотъемлемой частью российской дипломатии. Если же Германия откажется от американского оружия, у Москвы не будет стимулов для того, чтобы сокращать свой арсенал. В этом смысле ядерное участие в НАТО не только способствует устрашению, но и повышает шансы на разоружение, как этого и хочет Мютцених.

Также глава фракции СДПГ отмечает, что хранение американских бомб не приносит Германии особой политической выгоды. Как член Группы ядерного планирования НАТО, Берлин не может повлиять на ядерную стратегию альянса и США. Но это не так, утверждают авторы. По их словам, немецкие власти недооценивают силу своего влияния в военной организации. Решения ФРГ очень важны для союзников. Поэтому если она откажется от ядерного участия, её примеру могут последовать Нидерланды, Бельгия или Италия. Это разрушит всю концепцию ядерного участия и ещё сильнее разочарует американцев в Германии, предостерегают Раф и Роуз.

«Тем временем Россия воспримет это решение Германии как слабость и начнёт провоцировать напряжённость в альянсе. НАТО стоит ожидать как минимум усиления активности России в Восточной Европе. Это станет угрозой для мира и безопасности всего континента», — объясняют авторы. В связи с этим Берлин должен взять на себе ответственность за обеспечение ядерного сдерживания: «За последние 40 лет мир фундаментально изменился, но кое-что осталось прежним: Германию никто не списывал со счетов. В то время как руководство СДПГ раздуло очередную дискуссию по подводную ядерной стратегии Германии, мы, наблюдатели из США позволим себе напомнить немцам: ваши решения откликаются эхом в Москве и Вашингтоне. Выбирайте с умом».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).