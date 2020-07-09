CNN: Вашингтон может депортировать миллион иностранных студентов — но это ударит по самим США
Через два месяца 19-летний Тяньюй Фан должен начать свой первый семестр в одном из самых престижных образовательных учреждений США — Стэнфордском университете. Однако теперь этот китайский гражданин уже не уверен в том, что ему удастся получить здесь образование, пишет CNN.
Фан — один из миллиона иностранных студентов, которым, согласно новому постановлению Вашингтона, вполне возможно, придётся покинуть США в том случае, если их университеты перейдут исключительно на онлайн-обучение. Тем же, кто не покинет страну в добровольном порядке, грозит депортация.
Некоторые университеты сообщили, что из-за пандемии коронавируса они полностью перенесут учебный процесс в дистанционную плоскость. Другие же образовательные учреждения по-прежнему собираются проводить занятия в кампусе, однако с учётом тяжёлой эпидемиологической ситуации в США существует риск, что они поступят также. При этом более половины зарубежных студентов прибыли в США из Азии. На 2018-2019 годы в США насчитывалось 370 тыс. студентов из Китая, 202 тыс. — из Индии и 52 тыс. — из Южной Кореи.
Для Фана подобное постановление усугубляет и без того непростую ситуацию. Чтобы обойти запрет на въезд лиц, которые были в Китае в последние две недели, он собирался лететь из Китая в Камбоджу. При этом он надеялся вернуться в США через две недели.
Однако теперь обстановка ещё больше осложнилась. На данный момент Стэнфорд планирует ротировать студентов в кампусе с тем, чтобы соблюсти правила соцдистанцирования. Первокурсники должны будут находиться в кампусе осенью и летом — что означает, что Фан в течение одного семестра будет учиться онлайн, и на этот период ему придётся покинуть США.
Однако даже уехать из Америки будет непросто, ведь между США и Китаем курсирует лишь ограниченное количество рейсов. Так что теперь Фан думает о том, следует ли ему платить $60 тыс. в год за удалённую учёбу, находясь в Китае. Если же он решит оставить всё как есть, он не сможет вступать в ряд незапланированных контактов, которые как правило сопутствуют образовательному процессу.
Пока что эти перемены не затронули китайскую студентку Чэнь На, которая учится в Нью-Йоркском университете. Однако есть вероятность, что и её альма-матер вернётся к исключительно онлайн-форме обучения, как это уже было в марте.
«Я постоянно думаю об этом, — призналась она. — Я просто чувствую себя беспомощной и уязвимой. Я сделаю всё возможное, чтобы оставаться здесь на законных основаниях».
Когда Чэнь впервые услышала о новых правилах, она их сначала не восприняла всерьёз, поскольку США уже ввели ряд мер, которые усложнили жизнь иностранным студентам. В мае, например, появились сообщения, что Вашингтон собирается аннулировать визы тысячам китайских учёных, связанных с университетами, которые в свою очередь имели отношение к китайской армии. При этом ранее сенатор Том Коттон уже предлагал запретить китайским студентам в американских университетах изучать науку и технологии.
«У нас здесь не так много влияния, поэтому порой мы становимся жертвой всех этих политических игр», — отметила Чэнь.
При этом некоторым студентам, по всей видимости, будет трудно вернуться домой из-за пандемии и того влияния, которая она оказала на международные рейсы. Однако от такого решения Вашингтона могут пострадать не только студенты, но и экономика США.
Дело в том, что в 2018 году студенты из Китая, Индии и Южной Кореи принесли в американскую экономику, по некоторым данным, более $25 млрд. Если же студенты будут вынуждены покинуть страну, они могут отказаться продолжать платить за обучение, так как учиться им придётся удалённо и с учётом разных часовых поясов. Хотя совсем не исключено, что американские университеты пойдут студентам на встречу и составят гибридные модели обучения, всё равно остаётся риск, что подобная политика США оттолкнёт потенциальных абитуриентов от учёбы на территории этой страны.
Например, когда Маитри Парсана — студентка университета штата Нью-Йорк в Буффало — впервые приехала в США, она планировала там обосноваться. Теперь же она утверждает, что не хочет жить в этой стране и призывает студентов рассмотреть другие варианты вроде Австралии или Канады.
Вместе с тем, если иностранных студентов отправят по домам, то это скажется далеко не только на их образовании. Может статься, что студенты упустят возможность найти работу — притом, что это зачастую одна из причин, почему они решили получать образование именно в США, так как в этой стране иностранные студенты имеют право на работу после окончания учёбы, подытоживает CNN.