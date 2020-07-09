CNN: Вашингтон может депортировать миллион иностранных студентов — но это ударит по самим США

В результате нового постановления Вашингтона, согласно которому иностранные студенты будут вынуждены покинуть США в том случае, если их университеты перейдут на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, из Америки могут навсегда уехать до миллиона учащихся, пишет CNN. Как отмечает канал, подобный указ нанесёт удар не только по самим студентам, которые будут вынуждены тратиться на перелёты, но и по американской экономике, которой грозят многомиллиардные убытки.

Через два месяца 19-летний Тяньюй Фан должен начать свой первый семестр в одном из самых престижных образовательных учреждений США — Стэнфордском университете. Однако теперь этот китайский гражданин уже не уверен в том, что ему удастся получить здесь образование, пишет CNN.

Фан — один из миллиона иностранных студентов, которым, согласно новому постановлению Вашингтона, вполне возможно, придётся покинуть США в том случае, если их университеты перейдут исключительно на онлайн-обучение. Тем же, кто не покинет страну в добровольном порядке, грозит депортация.

Некоторые университеты сообщили, что из-за пандемии коронавируса они полностью перенесут учебный процесс в дистанционную плоскость. Другие же образовательные учреждения по-прежнему собираются проводить занятия в кампусе, однако с учётом тяжёлой эпидемиологической ситуации в США существует риск, что они поступят также. При этом более половины зарубежных студентов прибыли в США из Азии. На 2018-2019 годы в США насчитывалось 370 тыс. студентов из Китая, 202 тыс. — из Индии и 52 тыс. — из Южной Кореи.

Для Фана подобное постановление усугубляет и без того непростую ситуацию. Чтобы обойти запрет на въезд лиц, которые были в Китае в последние две недели, он собирался лететь из Китая в Камбоджу. При этом он надеялся вернуться в США через две недели.

Однако теперь обстановка ещё больше осложнилась. На данный момент Стэнфорд планирует ротировать студентов в кампусе с тем, чтобы соблюсти правила соцдистанцирования. Первокурсники должны будут находиться в кампусе осенью и летом — что означает, что Фан в течение одного семестра будет учиться онлайн, и на этот период ему придётся покинуть США.

Однако даже уехать из Америки будет непросто, ведь между США и Китаем курсирует лишь ограниченное количество рейсов. Так что теперь Фан думает о том, следует ли ему платить $60 тыс. в год за удалённую учёбу, находясь в Китае. Если же он решит оставить всё как есть, он не сможет вступать в ряд незапланированных контактов, которые как правило сопутствуют образовательному процессу.

Пока что эти перемены не затронули китайскую студентку Чэнь На, которая учится в Нью-Йоркском университете. Однако есть вероятность, что и её альма-матер вернётся к исключительно онлайн-форме обучения, как это уже было в марте.

«Я постоянно думаю об этом, — призналась она. — Я просто чувствую себя беспомощной и уязвимой. Я сделаю всё возможное, чтобы оставаться здесь на законных основаниях».

Когда Чэнь впервые услышала о новых правилах, она их сначала не восприняла всерьёз, поскольку США уже ввели ряд мер, которые усложнили жизнь иностранным студентам. В мае, например, появились сообщения, что Вашингтон собирается аннулировать визы тысячам китайских учёных, связанных с университетами, которые в свою очередь имели отношение к китайской армии. При этом ранее сенатор Том Коттон уже предлагал запретить китайским студентам в американских университетах изучать науку и технологии.

«У нас здесь не так много влияния, поэтому порой мы становимся жертвой всех этих политических игр», — отметила Чэнь.

При этом некоторым студентам, по всей видимости, будет трудно вернуться домой из-за пандемии и того влияния, которая она оказала на международные рейсы. Однако от такого решения Вашингтона могут пострадать не только студенты, но и экономика США.

Дело в том, что в 2018 году студенты из Китая, Индии и Южной Кореи принесли в американскую экономику, по некоторым данным, более $25 млрд. Если же студенты будут вынуждены покинуть страну, они могут отказаться продолжать платить за обучение, так как учиться им придётся удалённо и с учётом разных часовых поясов. Хотя совсем не исключено, что американские университеты пойдут студентам на встречу и составят гибридные модели обучения, всё равно остаётся риск, что подобная политика США оттолкнёт потенциальных абитуриентов от учёбы на территории этой страны.

Например, когда Маитри Парсана — студентка университета штата Нью-Йорк в Буффало — впервые приехала в США, она планировала там обосноваться. Теперь же она утверждает, что не хочет жить в этой стране и призывает студентов рассмотреть другие варианты вроде Австралии или Канады.

Вместе с тем, если иностранных студентов отправят по домам, то это скажется далеко не только на их образовании. Может статься, что студенты упустят возможность найти работу — притом, что это зачастую одна из причин, почему они решили получать образование именно в США, так как в этой стране иностранные студенты имеют право на работу после окончания учёбы, подытоживает CNN.