Spiegel: США движутся к катастрофе — американский средний класс медленно вымирает

В отличие от других развитых стран, в США ожидаемая продолжительность жизни не увеличивается, а смертность, напротив, растёт, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Особенно это касается белого населения без высшего образования: американский средний класс медленно вымирает под гнётом материальных трудностей, проблем со здоровьем и отчаяния, приводящего к повышенному употреблению наркотиков и спиртного.

Ожидаемая продолжительность жизни в США всё сильнее отстаёт от других промышленных стран. Согласно исследованию экономистов, страна медленно движется к катастрофе: американский средний класс тихо вымирает, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Лауреат Нобелевской премии по экономике профессор Ангус Дитон и американский экономист Энн Кейс на протяжении многих лет ведут совместные исследования. Сейчас они пришли к выводу, что Америку охватила болезнь, симптомом, но не причиной которой стало президентство Дональда Трампа.

В своей совместной книге «Смерть от безнадёжности» исследователи отмечают, что США движутся к катастрофе, на которую не обращают внимания новостные СМИ, потому что она проявляется медленно и постепенно. Речь идёт не только об экономическом упадке, но и, в самом буквальном смысле, о сотнях тысяч жертв среди американского населения.

Исследования учёных позволили установить, что во всех развитых странах наблюдается тенденция к последовательному увеличению ожидаемой продолжительности жизни, однако в США за прошедшие годы не фиксируется практически никакого роста этого показателя. В этом плане США значительно отстают от таких стран, как Канада или Швеция.

Ожидаемая продолжительность жизни — это усреднённый показатель, учитывающий все слои населения, поясняет издание. Кейс и Дитон исследовали данные о смертности и обнаружили, что в США её уровень повышен. Тому есть три основные причины: рост числа самоубийств, алкоголизм и его последствия, а также передозировка наркотиков.

Сильнее всего от этих проблем страдает «белый рабочий класс» — белые граждане США без оконченного высшего образования. Практически во всех промышленных странах смертность в этой группе населения в возрасте между 45 и 54 годами сокращается, в то время как в США она даже увеличилась по сравнению с концом 90-х годов прошлого века. При сопоставлении с Швецией оказывается, что вероятность гибели белого американца среднего возраста более чем в два раза выше. С 1999 года число таких «дополнительных» смертей, которых можно было бы избежать, составило около 600 тыс., и большинство жертв были среднего возраста, отмечает немецкий журнал со ссылкой на американских экспертов.

Рост смертности в США связан с «опиоидным кризисом», но не объясняется им в полной мере: без ослабления белого среднего класса в Америке наркотический кризис не был бы столь масштабным. «В обществе распространяется отчаяние. Это дало возможности сбыта фармацевтической промышленности, которая недостаточно хорошо регулируется», — объясняет нобелевский лауреат Ангус Дитон.

По версии исследователей, истоком этого бедствия стали «тектонические сдвиги» на рынке труда в США. Если раньше трудоустроенное население без высшего образования могло получать достойный заработок, то сейчас оно всё чаще сталкивается с трудностями. С учётом инфляции, зарплаты наиболее бедной части американского населения не повышались уже полстолетия. Белые мужчины без высшего образования с 1979-го по 2017 год даже потеряли 13% своей покупательной способности, подчёркивает издание.

Всё это имеет не только финансовые последствия: состояние здоровья граждан США без высшего образования в возрасте от 45 до 54 лет постепенно ухудшается. В этой возрастной группе сейчас отмечается больше случаев хронических болезней, чем у американских пенсионеров. Под экономическим давлением рушатся и многие жизненные планы: число заключений браков среди американцев без высшего образования снизилось намного значительнее, чем среди выпускников вузов. Также они намного реже входят в какое-либо религиозное сообщество. Таким образом, происходит постепенное разрушение сообществ, которые оказывают людям жизненную поддержку.

Причину такого развития ситуации исследователи видят в том, что низкоквалифицированные специалисты сталкиваются с давлением глобализации и роботизации производства. В отличие от многих европейских стран, в которых не наблюдается роста «смертей от безнадёжности», в США нет социальных систем, которые могли бы воспрепятствовать негативным тенденциям.

Особенно резко Дитон и Кейс раскритиковали американскую систему здравоохранения. На неё приходится порядка 17% ВВП страны, и взносы на медицинское страхование в этой раздутой системе для американцев «подобны дани, которую они должны платить иностранной власти». От этого особенно страдают те, кто не обладает высоким заработком. Многие фирмы нанимают только высококвалифицированных сотрудников, потому что при годовой зарплате в $100 тыс. расходы на семейное медицинское страхование, составляющие порядка $20 тыс., не столь ощутимы, как для менее квалифицированных сотрудников с годовым заработком в $30 тыс.

Трагизм этой ситуации в том, что сами американцы, сталкивающиеся с подобными трудностями, не догадываются о причинах своих бедствий, а Дональд Трамп не может предложить своим избирателям решения проблемы, заключает Der Spiegel. Сделать его президентом можно было только от отчаяния, уверены американские экономисты.