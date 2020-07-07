Verge: иностранных студентов на онлайн-обучении вышлют из США

По новым правилам Иммиграционной и таможенной полиции США, иностранные студенты тех американских вузов, которые из-за пандемии полностью перешли на дистанционное обучение, обязаны перевестись в другое образовательное учреждение или покинуть страну. Визы получат только обучающиеся по очным и гибридным программам: последние сочетают занятия в кампусе и на дому, что позволяет сократить количество контактов, пишет The Verge.

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) объявила, что осенью в стране могут остаться только те иностранные студенты, которые лично присутствуют на занятиях в образовательных учреждениях, сообщает The Verge. Остальные, чьё обучение состоит только из онлайн-курсов, могут ощутить на себе «иммиграционные последствия, которые включают среди прочего начало процедуры депортации».

Согласно заявлению ICE, по всей стране снова начинают работу университеты, поэтому необходимо возобновить защитные меры, введённые федеральными законами. Так, новые студенты тех вузов, которые предлагают полностью дистанционные программы, не получат визы, а продолжающим своё обучение придётся либо перевестись в другое учреждение, либо покинуть страну. В то же время остаться студентом американского университета у себя на родине международные студенты смогут только в том случае, если он полностью перешёл на дистанционные занятия.

Согласно Chronicle of Higher Education, 8% всех американских колледжей, включая Гарвард и Боудин-колледж, планируют провести семестр в онлайн-формате, хотя некоторые университеты предполагают вернуть ограниченное число учащихся в кампус. Студентам, которых переведут на такой гибридный формат, разрешат остаться в США, при этом вузам придётся подтвердить, что они «посещают минимальное число занятий, которое необходимо для нормального прогресса по их образовательной программе».

Отмечается, что по крайней мере 23% американских колледжей собираются предложить гибридную модель обучения, включая Пенсильванский университет, Йель, Стэнфорд, Джорджтаунский и Северо-западный университеты. Некоторые вузы считают, что возможность полностью перейти на онлайн-формат является преимуществом гибридной системы, однако это может доставить проблемы студентам. По новым правилам иммиграционной службы, любой студент, который в течение семестра перешёл на полностью дистанционное обучение, должен уехать из страны или поменять учебное заведение.

Как пишет в заключение The Verge, новая политика ICE является одним из недавних шагов администрации Трампа по ограничению иммиграции в разгар пандемии коронавируса. Так, в июне президент приказал службам отказывать во въездных штампах по ряду рабочих виз.