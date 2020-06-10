Times: коронавирус навсегда изменит жизнь людей — отчасти к лучшему

После коронавируса мир никогда не будет прежним, а в чём-то он даже может стать лучше, пишет журналист The Times Бен Макинтайр.

По его словам, болезнь не исчезнет в скором времени, а, возможно, не уйдёт никогда.

«Мы не проснёмся однажды в мире без вируса и не вернёмся к исторической «норме». Коронавирус будет с нами в обозримом будущем», — отмечается в статье.

Его влияние уменьшится, и это уже происходит в рамках первой фазы «пандемических отливов». Более качественное лечение сделает вирус менее смертельным. Он станет мягче по мере распространения иммунитета.

В конце концов, вакцина будет найдена. Но даже это будет отнюдь не некое волшебное средство, «убивающее эту напасть выстрелом в сердце».

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан прямо заявил: «Этот вирус никогда не исчезнет. Думаю, важно это чётко озвучить».

Как корь или ветряная оспа, COVID-19 может циркулировать в обществе десятилетиями. Так уже происходит с четырьмя эндемическими коронавирусами. И его не «вылечат» так, что мы сможем вернуться к прежней жизни.

Если первая фаза коронавируса была сосредоточена на сдерживании, то вторая будет посвящена приспосабливанию. Люди будут учиться, как жить с этой болезнью с медицинской, экономической, социальной, культурной и физиологической точек зрения.

Болезнь затронет — иногда радикально, а иногда почти незаметно — все аспекты человеческого существования: работу, учёбу, спорт, покупки, путешествия, социальное взаимодействие и семейные отношения.

Многие из этих изменений будут ошеломляющими и чуждыми; но некоторые могут принести непредвиденные блага.

В будущем, по мнению автора, возможно уже не будет рукопожатий, а перед визитом к бабушкам и дедушкам проверка здоровья станет обычным делом. Возможно, мы больше не будем листать книги в книжных магазинах или проверять мягкость авокадо перед его покупкой. Вероятно, появятся двери без ручек, а роботы будут всё чаще работать там, где человек может заразиться. Среднее место в пассажирских самолётах может уйти в прошлое.

В публичных местах можно будет реже увидеть улыбку, поскольку лица будут зачастую закрыты масками.

Мир трудовых отношений также никогда не будет прежним: удалённые офисы, принятие решений с соблюдением социального дистанцирования, работа на дому для тех, кому посчастливится иметь для этого место. Бум использования программы Zoom продемонстрировал эффективность онлайн-встреч. Обретут популярность устойчивые к инфекциям огороженные рабочие места, которые придут на смену офисам с открытой планировкой.

Кроме того, уже идёт разработка бесконтактных офисов. Люди будут работать в разное время дня и, конечно же, чаще из дома.

В течение ближайших лет разговоры у кулера или в столовой будут нести определённые риски.

По мнению автора, в плане завязывания отношений ситуация также изменится. Многие будут искать партнёра и проводить с ним встречи в интернете, а с первым физическим контактом сложностей, возможно, будет столько, сколько их никогда не было в истории секса.

Шоппинг вернётся, но выглядеть он будет иначе. В мире, где приходится выстраиваться в очередь, ждать, избегать примерочных, не трогать товары и отскакивать от других покупателей, как от магнита с одноимённым полюсом, многие предпочитают делать покупки из дома и приобретать меньше, говорится в статье.

Спортивные соревнования будут проходит дистанционно: и спортсменам, и зрителям придётся привыкнуть к пустым стадионам.

Влияние коронавируса будет ещё долго ощущаться в школах и университетах: онлайн-занятия, пустые аудитории, ограниченное взаимодействие, меньше иностранных студентов.

Пока COVID-19 никуда не денется, — а он, вероятно, с нами навсегда, — обществу следует быть готовым пожертвовать частной жизнью ради здоровья. Уже существуют приложения, которые показывают, где мы были и кого видели, датчики температуры и тепловизионные камеры в аэропортах и на станциях, которые проверяют нас без спроса или разрешения.

Но из всего этого может получиться что-то хорошее. Великие кризисы, после того как они отступают, имеют тенденцию вызывать расцвет творчества. В городах будет появляться всё больше велосипедных дорожек. Уйти на больничный будут уже не признаком слабости, а гражданской обязанностью.



«Коронавирус пришёл как угроза, но останется частью жизненного полотна, ещё одним великим поворотом в колесе человеческого опыта, новой главой в нашей эволюции», — подытоживает журналист The Times Бен Макинтайр.