Le Monde: коронавирус приблизил смерть наличных

Опасаясь заразиться коронавирусом через наличные деньги, люди стали совершать больше транзакций бесконтактной оплатой и дистанционно, пишет Le Monde. И теперь они вряд ли захотят вернуться обратно, хотя выключать печатный станок Европе ещё рано.
Вероятность передачи коронавируса через денежные банкноты привела к ещё большему распространению цифровых методов оплаты, пишет Le Monde. И хотя на изменение привычек нужно время, в итоге переход к обществу безналичной оплаты будет проще.
Так, автор статьи заметил, что в парижских булочных и маленьких магазинах появились объявления о том, что в целях гигиены лучше расплачиваться бесконтактно. При этом были зафиксированы и отказы принимать оплату наличными, что незаконно, как отметили во французском Центробанке. Как пишет автор статьи, французы по статистике стали реже совершать покупки, но покупать больше за один раз. То есть их средний чек стал выше, а наличные как раз чаще используются для мелких покупок.
Журналист заметил, что впервые за все кризисы французы не толпятся у банкоматов, стремясь снять деньги и сохранить заработанное. Наоборот, деньги стали снимать в два раза меньше.
Такая обеспокоенность насчёт передачи вируса через деньги наблюдается и в других странах. Так что, например, центробанки Южной Кореи, Венгрии и Кувейта стали стерилизовать банкноты и помещать их на карантин. Впрочем, французские власти считают, что банкноты не обеспечивают такой среды, при которой бы долго жил коронавирус.
Недоверие к наличным появилось, в том числе, благодаря рекомендациям ВОЗ, которая советовала использовать безналичную систему оплаты с помощью пластиковых карт и телефонов. В итоге издание приводит статистику по одному из французских банков, который зафиксировал в этом апреле уровень безналичных транзакций в 60% от всех операций на сумму менее 30 евро. Год назад эта доля составляла 41%.
Прежде многие покупатели опасались платить картой из-за возможностей взлома. Но карантин помог им сделать этот шаг, и пути назад нет, отмечают эксперты. И теперь многим мелким предпринимателям придётся обеспечить свой бизнес возможностью проводить безналичную оплату. Некоторые предприниматели взяли на вооружение систему, при которой клиенты выбирали товар и оплачивали его онлайн, а потом забирали на месте.
В целом, наличные и так были на спаде, сейчас он лишь ускорился. Так, например, с 2015 по 2018 год количество банкоматов во Франции сократилось с 107 штук на 100 тыс. человек до 98,3. Но печать банкнот, наоборот, возросла, и связано это, в том числе с тем, что евро — стабильная мировая валюта наравне с долларом. Впрочем, держат сбережения в наличных и внутри Европейского союза.
Сказывается на снижении популярности наличных и расцвет электронной торговли. Хотя некоторые покупатели останутся верны банкнотам. В том числе, на наличные опирается теневая экономика, терроризм. С другой стороны, развивается и совсем новая сфера — криптовалюта. Пока она не выходит на широкую аудиторию, но нынешние тенденции могут сказаться и на ней. Электронными деньгами занимается и Facebook, где хотят заменить бумажные деньги разных стран на их цифровой вариант, который можно будет переводить через границы и использовать для оплаты, в том числе, в WhatsApp и Instagram.
Впереди и перевод документов в цифровую область, считают эксперты. Французские банки относятся к этому со скепсисом, но авторы технологий предлагают обсудить их успех или неуспех через десять лет, пишет Le Monde.
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