Bloomberg: свободны от вируса — Новая Зеландия объявила о победе над COVID-19

Новая Зеландия заявила, что ей полностью удалось остановить коронавирус: новых случаев заражения нет уже более двух недель, оставшиеся пациенты успешно вылечились, сообщает Bloomberg. Веллингтон отменяет все ограничения и возвращается к нормальной жизни, чтобы в статусе «свободной от вируса страны» начать восстанавливать экономику.

В Новой Зеландии уже более двух недель не было зарегистрировано ни одного нового случая коронавируса, и страна готовится к отмене режима социального дистанцирования, сообщает Bloomberg.

Как заявила премьер-министр Джасинда Ардерн в понедельник 8 июня, все ограничения для людей и бизнеса будут сняты в полночь. В силе пока останутся лишь строгий пограничный контроль и закрытые границы, чтобы предотвратить «ввоз» болезни из-за рубежа.

По данным властей, последние пациенты с COVID-19 успешно вылечились. Таким образом, Новая Зеландия стала одной из немногих стран мира, сумевших искоренить коронавирус, и первой среди тех, где были зафиксированы масштабные вспышки заболевания.

«Мы проявили небывалое единство, чтобы побороть вирус. Нашей целью было преодолеть кризис как можно быстрее и с как можно меньшими потерями. И теперь мы получили фору для восстановления экономики», — заявила Ардерн во время пресс-конференции в Веллингтоне.

Как отмечает Bloomberg, чтобы справиться с пандемией, новозеландские власти использовали очень чёткую стратегию по борьбе с заболеванием. В стране был введён один из самых жёстких режимов самоизоляции в мире: граждане должны были сидеть дома, а работать могли только сотрудники самых важных сфер жизнеобеспечения. И хотя это нанесло большой удар по экономике, Веллингтон надеется, что полное отсутствие вируса, достигнутое радикальными методами, поможет быстрее выйти на путь восстановления.

Ресурс напоминает, что режим самоизоляции, как таковой, в Новой Зеландии перестал действовать ещё 14 мая и с тех пор новых заражений зафиксировано не было. Теперь же будут сняты ограничения на деятельность всех бизнесов, перемещение внутри страны, массовые собрания и спортивные мероприятия. Ардерн призвала соотечественников возвращаться с удалёнки обратно в офисы, чтобы вновь оживить экономическую деятельность в городах.Уже в ближайшие выходные возобновятся матчи турнира Супер Регби, главного национального спорта, и фанаты смогут свободно на них присутствовать.

Bloomberg подчёркивает, что, благодаря своим успехам в урегулировании кризисных ситуаций, Ардерн получила широкое признание как за рубежом, так и внутри страны. В преддверии предстоящих сентябрьских выборов, как показывают опросы, рейтинги премьер-министра и её Лейбористской партии растут.

Однако победу Ардерн нельзя считать делом решённым, поскольку в ближайшие месяцы в стране ожидается кризис безработицы. Кроме того, закрытые границы по-прежнему негативно отражаются на туристическом секторе, который был одним из главных источников дохода Новой Зеландии до пандемии.

Тем не менее, по словам аналитика Банка Новой Зеландии (Bank of New Zealand) Стивена Топлиса, отмена режима социального дистанцирования придаст экономике уверенности и это значимый фактор для возобновления роста потребительских расходов и инвестирования.

Также, по мнению властей, статус «свободной от вируса» страны поможет в будущем сделать её более привлекательной для иностранных студентов, даже если по приезду им придётся провести 14 дней в карантине. В то же время Веллингтон обсуждает с Канберрой возможность заключения договора о двустороннем открытии границ для туристов. Но, как подчёркивает Ардерн, в этом направлении нужно действовать осторожно, поскольку в Австралии до сих пор есть случаи заражения «короной» между гражданами.

«Мы должны учитывать глобальную ситуацию и суровую реальность, в которой вирус ещё какое-то время будет оставаться в нашем мире. Мы уверены, что нам на сегодня удалось полностью остановить вирус в Новой Зеландии, но это не разовая акция — для этого требуется постоянно принимать соответствующие меры», — заявила Ардерн.