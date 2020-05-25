NYT: и бровью не повела — землетрясение не помешало премьеру Новой Зеландии выступить в прямом эфире

Землетрясение застало премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн ровно в тот момент, когда она в прямом эфире давала интервью местным СМИ, сообщает The New York Times. Несмотря на затрясшиеся вокруг предметы, политик сохранила невозмутимость и, как только толчки завершились, продолжила беседу.

Утром в понедельник 25 мая в Новой Зеландии было зафиксировано землетрясение мощностью 5,8 балла. В это время премьер-министр страны Джасинда Ардерн давала интервью в прямом эфире одного из местных телеканалов. Как сообщает The New York Times, природные катаклизмы политика нисколько не смутили.

В районе 8 часов утра Ардерн вышла на связь из здания парламента в Веллингтоне, но выступлению попыталось помешать землетрясение. Несмотря на то, что из-за подземных толчков начало трясти камеру и многие другие объекты вокруг, премьер-министр продолжила невозмутимо улыбаться и общаться с ведущим в студии.

«Подождите-ка секудочку. А у нас тут землетрясение, Райан. Довольно сильно трясёт», — обратилась Ардерн к собеседнику.

Политик попросила зрителей не беспокоиться, если на заднем плане что-то начнёт двигаться или трястись. Когда толчки прекратились, премьер-министр продолжила съёмки. «Надо мной не висит никаких осветительных приборов, да и стою вроде в крепком, с точки зрения конструкции, месте», — заверила Ардерн.

Как обращает внимание The New York Times, премьер-министр уже не первый раз демонстрирует способность сохранять хладнокровие и ясную голову в кризисной ситуации. Ранее эта черта Ардерн проявилась после терактов в мечетях Крайстчёрча в 2019 году, а также во время недавнего извержения вулкана на острове Уайт-Айленд и вспышки коронавируса, которую властям страны, в целом, удалось взять под контроль.

В преддверии сентябрьских выборов, на которых, по опросам, очень многие избиратели вновь собираются поддержать действующего премьера, некоторые комментаторы в соцсетях в шутку поинтересовались, не было ли землетрясение подстроено. К примеру, пользователь Twitter по имени Мэттью Дженс Робинсон назвал такой ход «грязной политикой» и написал: «Как отвратительно, что премьер-министр Джасинда Ардерн организовала землетрясение во время своего интервью СМИ, просто чтобы показать, какая она классная и как умеет сохранять спокойствие в критической ситуации».

— Matthew Jens Robinson (@JensRagnarok) May 25, 2020

Другие пользователи соцсетей просто не поскупились на комплименты. Так, канадская актриса Кэт Баррелл призвала: «Джасинду Ардерн в премьер-министры/ президенты всего мира!!!»

— Kat Barrell (@KatBarrell) May 25, 2020