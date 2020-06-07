Times: Сергей и Юлия Скрипаль начали новую жизнь в Новой Зеландии

Бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию, где начали новую жизнь под новыми именами, передаёт The Times. Хотя Скрипаль продолжает поддерживать связь с бывшими соседями в Солсбери, издание полагает, что ни он, ни его дочь больше не покажутся на публике.

Спустя немногим более двух лет после нападения в Солсбери бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали из Великобритании в Новую Зеландию, сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника британского правительства.

Как стало известно изданию, после около года жизни в конспиративной квартире британской Секретной разведывательной службы MI6 Сергей и Юлия получили новые имена и поддержку, чтобы начать новую жизнь заграницей.

The Times напоминает, что 4 марта 2018 года бывший двойной агент и его дочь были найдены без сознания на скамейке в парке в Солсбери, после того как «российские агенты нанесли смертоносное химическое вещество на дверную ручку в бывшем доме шпиона».

Юлия покинула больницу уже через месяц после отравления и была доставлена службами безопасности в секретное место. Месяц спустя к ней присоединился отец, бывший двойной агент, который прибыл в Великобританию в рамках шпионского обмена в 2010 году.

Издание предполагает, что ни отец, ни дочь больше не покажутся публично, однако сообщает, что Сергей Скрипаль продолжает поддерживать связь с бывшими соседями Россом Кэссиди и его женой Мо. Так, в декабре пара поучила от него рождественскую открытку без обратного адреса.

«Приятно знать, что они думают о нас, — отметил Кэссиди в интервью The Times. — Но я не жду, что мы когда-нибудь увидим их снова».

При этом бывший сосед двойного агента признаётся, что до сих пор удивлён, что Сергей не получил более глубокого прикрытия и продолжал жить в Солсбери под своим именем после отравления в Лондоне в 2006 году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко.

По словам Кэссиди, Скрипаль никогда не чувствовал себя полностью расслабленным и был «общительным, но в то же время бдительным и подозрительным».