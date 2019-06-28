Times: Мэй потребовала от Путина прекратить безответственную и дестабилизирующую деятельность

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что улучшению отношений двух стран мешает безответственная и дестабилизирующая деятельность» Москвы, пишет The Times. При этом Мэй отметила, что у её страны есть «неопровержимые доказательства» ответственности России за отравление в Солсбери.

Премьер-министр Великобритании провела первую после отравления в Солсбери полноценную встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20, сообщает The Times. Мэй предупредила коллегу о том, что нормализация отношений двух стран невозможна до тех пор, пока Москва не прекратит свою «безответственную и дестабилизирующую деятельность».

По словам официального представителя британского правительства, премьер-министр уточнила, что под подобной деятельностью страны подразумеваются «враждебное вмешательство в другие страны, дезинформация и кибератаки». Всё это, по мнению Мэй, подрывает позиции России в мире.

Мэй, ни разу не улыбнувшаяся за время совместной фотосессии, также пообещала «безоговорочно защищать либеральную демократию» после слов Путина о крахе идей либерализма.

Кроме того, Мэй настояла на необходимости привлечь к ответственности подозреваемых в отравлении в Солсбери российских агентов.

«Она чётко дала понять, что у Великобритании есть неопровержимые доказательства вины России в нападении, на основе тщательных расследований и сотрудничества с нашими союзниками. Она сказала, что такое поведение никогда не должно повториться и что Великобритания хочет, чтобы два причастных лица были привлечены к ответственности», — приводит The Times слова официального представителя.

При этом Путин заявил, что «возня вокруг шпионов», по его мнению, «не стоит серьёзных межгосударственных отношений».

В интервью британскому изданию Financial Times российский лидер отметил, что «эта шпионская история… пяти копеек не стоит, или пяти фунтов».

«Вообще, предательство — самое большое преступление, которое может быть на земле, и предатели должны быть наказаны. Я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери, — совсем нет. Но предатели должны быть наказаны», — добавил Путин.

При этом у основного претендента на кресло премьера Великобритании Бориса Джонсона сегодня спросили, хотел бы он нормализации отношений с Россией.

«Каждый министр иностранных дел, каждый премьер-министр… вступает в должность, думая, что можно перезагрузить отношения, нормализовать… Они пытаются, они пытаются, и Россия всегда их подводит», — заявил Джонсон.

Он добавил, что, будучи главой МИД Великобритании, хотел улучшить отношения с Москвой, однако отметил, что «очень сложно найти оправдание их поведению».

«Одна из вещей, которой я больше всего гордился за время пребывания на посту министра иностранных дел, это то, что я руководил глобальной реакцией на то, что случилось в Великобритании», — приводит The Times слова политика.

«У вас один лидер ушёл, второй лидер, который является фактически первым лицом в государстве, первым лицом, возглавляющим исполнительную власть, не избирается прямым тайным голосованием населения, он избирается правящей партией», — прокомментировал Путин в интервью Financial Times предстоящее в следующем месяце избрание главы государства в Великобритании. Вместе с тем он добавил, что в России всё иначе, так как там «демократическое государство».