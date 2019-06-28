Sky News: Тереза Мэй «даст Путину понять» свои ожидания по Солсбери

В интервью Sky News премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что на встрече с Владимиром Путиным «весьма ясно даст понять», что ожидает привлечения к ответственности людей, которых Лондон подозревает в совершении атаки в Солсбери. Впрочем, она уклонилась от вопроса журналиста, станет ли она требовать передачи Великобритании этих подозреваемых, и, наоборот, напомнила, что в России выдача граждан не практикуется.

Спасибо, что смотрите нашу программу сегодня утром. Начнём с того, что премьер-министр приступила к своей «лебединой песне» на мировой арене — она встретится с мировыми лидерами в рамках саммита G20 в японской Осаке. Всё внимание будет приковано к её переговорам с российским президентом, в то время как дипломатические отношения между Россией и Великобританией всё ещё находятся в кризисе после нападения в Солсбери с использованием отравляющего нервно-паралитического вещества.



Однако Тереза Мэй также обсудит и другие вопросы, в том числе нарушение прав человека Саудовской Аравией и климатические изменения, угроза которых нависла сейчас. Мэй пытается оставить внешнеполитическое наследие, прежде чем покинуть пост премьер-министра, и редактор Sky News по вопросам дипломатии Доминик Вагхорн побеседовал с ней в Осаке.



Это её «лебединая песня» на мировой арене, но на своём последнем международном саммите Тереза Мэй оказалась в спорной компании: она выбрала для двусторонних встреч лидеров стран-изгоев. Первым, с кем проведёт переговоры Мэй, станет человек, которого в Великобритании обвиняют в покушении на убийство с использованием нервно-паралитического газа на улицах страны руками агентов спецслужб.



Однако, по словам Мэй, экстрадиция подозреваемых российских агентов не стала непременным условием для проведения встречи с Владимиром Путиным.



ДОМИНИК ВАГХОРН, редактор Sky News по вопросам дипломатии: Вы потребуете от него передать подозреваемых?



ТЕРЕЗА МЭЙ, премьер-министр Великобритании: Я передам весьма чёткое послание. В России не разрешают экстрадировать граждан. Я весьма ясно дам понять, что ожидаю привлечения обоих подозреваемых к ответственности.



ДОМИНИК ВАГХОРН: Вы скажете это президенту?



ТЕРЕЗА МЭЙ: Я весьма ясно дам понять, что ожидаю привлечения этих людей к ответственности. Как я сказала, в России не разрешают экстрадицию её граждан.



ДОМИНИК ВАГХОРН: Да, но вы скажете президенту Путину, что требуете передачи двух подозреваемых?



ТЕРЕЗА МЭЙ: Я весьма ясно дам понять, что ожидаю привлечения обоих подозреваемых к ответственности. Россия не разрешает экстрадицию её граждан — такова её позиция.



Как и Дональд Трамп, премьер-министр встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, которого западные разведслужбы считают ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи, и турецким лидером президентом Эрдоганом, который сажает в тюрьму журналистов и притесняет свободу СМИ. Хотя премьер-министр говорит, что приехала, чтобы отстаивать западные либеральные ценности.



ДОМИНИК ВАГХОРН: Никто из них не отстаивает миропорядок, основанный на западных либеральных ценностях, который, по словам ваших помощников, вы приехали сюда защищать. Как эти два момента сочетаются?



ТЕРЕЗА МЭЙ: Все эти люди сидят за столом «Большой двадцатки». «Большая двадцатка» посвящена такому международному сотрудничеству. И я буду выступать в защиту миропорядка, основанного на правилах, я буду выступать в защиту международного сотрудничества. И я буду доносить эту идею до тех, с кем буду встречаться лично и в групповом формате за столом G20.



Великобритания надеется на этой «Большой двадцатке» на совместные действия по борьбе с изменением климата, которое представляет угрозу для всех нас. Но также она озабочена опасностью войны, поскольку напряжённость в отношениях между США и Ираном остаётся высокой. И Лондон опасается, что президент Трамп ведёт Америку к разрушительной торговой войне с Китаем, которая грозит глобальной рецессией.



Дисгармония наложила свой отпечаток на саммит, и международного сотрудничества, которого, по словам премьер-министра, она приехала добиваться, всё ещё не хватает.



Доминик Вагхорн, Sky News.



Дата выхода в эфир 28 июня 2019 года.