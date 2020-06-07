Sky News: власти Британии расследуют случаи расового неравенства во время пандемии

Британское правительство намерено расследовать причины непропорционально высокого уровня смертности от коронавируса жителей страны африканского и азиатского происхождения и других этнических меньшинств, сообщает Sky News. При этом сами представители этнических меньшинств упрекают власти Великобритании в позднем реагировании на проблему расового неравенства в стране.

Пандемия коронавируса привлекла внимание к таким давним проблемам, как социальное неравенство, расовый вопрос и рост обездоленности представителей африканского и азиатского происхождения и групп этнических меньшинств из-за непропорциональной смерти тысяч представителей этих общин.

Теперь в связи с этим Комиссия по вопросам равенства и прав человека проведёт расследование, для того чтобы внимательнее рассмотреть столь серьёзную проблему.

ДЭВИД ИСААК, председатель британской Комиссии по вопросам равенства и прав человека: Нам необходимо убедиться в том, что вопросы равенства займут важнейшее место в долгосрочном реагировании на распространение коронавируса. Очень грустно, что для того чтобы привлечь значительное внимание к проблеме понадобилась пандемия. Однако мне кажется, независимо от того, что происходило раньше, пришло время действовать.

Расследование последует за отчётом о рисках и последствиях заражения COVID-19, в котором правительство не смогло представить рекомендации по защите жизней представителей африканского и азиатского происхождения и групп этнических меньшинств во время пандемии. Вчера в палате общин министр по вопросам равенства признала, что отчёт Министерства здравоохранения Великобритании содержал ряд пробелов.

КЭМИ БАДЕНОХ, министр по вопросам равенства: Я ожидала увидеть в отчёте больше, но я понимаю, что у Министерства здравоохранения не было всех необходимых данных, включая сопутствующие заболевания, плотность населения, использование общественного транспорта, состав семьи и жилищные условия. Поэтому так важно, чтобы я дальше этим занималась.

Однако множество представителей непропорционально пострадавшей с самого начала вспышки общины утверждают, что правительство опоздало с принимаемыми мерами. По меньшей мере 12 отчётов пришли к такому же выводу. Лейбористы, призывавшие к проведению независимого расследования, всё ещё раздосадованы тем, что не было предпринято никаких мер.

МАРША ДЕ КОРДОВА, теневой министр по вопросам женщин и равенства: Я надеюсь, что начнётся обсуждение этого вопроса и будут даны рекомендации относительно того, какие меры должно принять правительство. В конце концов, мне кажется, на данный момент они подводят представителей африканского и азиатского происхождения и групп этнических меньшинств.

В британском правительстве утверждают, что намерены улучшить ситуацию, на фоне изучения полученных данных государственным управлением по вопросам равенства. Очевидно, что расследование не вернёт к жизни погибших от вируса, но для некоторых семей оно послужит некоторым утешением, так как оно призвано решить глубоко укоренившееся неравенство, от которого годами страдало сообщество.

Инзаман Рашид, Sky News.



Дата выхода в эфир 05 июня 2020 года.