Sky News: высокую смертность от коронавируса в Великобритании эксперты связывают с запоздалыми мерами властей

ПАТРИК ВЭЛЛЭНС, главный советник британского правительства по научным вопросам: Если мы можем снизить эти цифры до 20 тысяч и ниже, то это будет хороший исход в плане того, где мы надеемся оказаться по итогам нынешней вспышки.

20 тысяч погибших после снятия карантина — эта надежда теперь разбита вдребезги. Согласно последним данным, жертв коронавируса уже в два раза больше. На настоящий момент их более 40 тысяч — самый высокий показатель в Европе.

Этот профессор по вопросам общественного здравоохранения заявляет, что режим изоляции был введён слишком поздно.

ГАБРИЭЛЬ СКЭЛЛИ, глава отделения эпидемиологии и общественного здравоохранения при Королевском медицинском обществе: Большинства этих смертей можно было избежать. Я думаю, что тут были и запоздалые действия, и запоздалое информирование, и недостаточный интерес к происходящему в мире, и игнорирование советов ВОЗ и Европейского центра профилактик и контроля заболеваний. Также не были извлечены уроки из опыта других стран, которые к тому моменту, как болезнь пришла на наши берега, уже несколько недель или месяцев боролись с ней.

Эпидемия в Великобритании не только была масштабнее и длилась дольше. Количество пациентов, госпитализированных с COVID-19, в начале апреля, когда был пик заболевания, достигало 3100 человек в день. В последующие две недели их число сократилось более чем вдвое — до 1500. Однако темпы этого сокращения замедлились. За прошедшую неделю спад был едва ощутим. При этом каждый день в больницы поступает более 400 человек.

Одна из причин может состоять в том, что вирус, который поначалу спровоцировал резкий, по сравнению с больницами и частными домами, всплеск летальных исходов в домах престарелых, с запозданием распространяется в жилых районах, тем самым вспышка заболевания среди населения, возможно, переносится на более поздний срок.

Но другие эксперты заявляют, что режим изоляции сам по себе был чересчур мягким.

АДЕЛИНА КОМАС-ЭРРЕРА, сотрудница Центра аттестации и политики в области лечения и ухода: Подход, который избран в Великобритании по отношению к режиму изоляции, не был таким строгим и радикальным, как в других странах. Я сказала бы, что это был более вялый подход к режиму изоляции, чем в других странах, где он претворялся в жизнь гораздо более строгим образом, и где на этом, возможно, делался гораздо больший акцент и было больше ясности в посыле, отправленном общественности. А здесь всё выглядит практически так, будто людей просят поступать тем или иных образом. Но, по-моему, в других странах подход был гораздо более чётким. Там речь шла о чрезвычайной ситуации национального масштаба.

Почти 8 тысяч человек ежедневно заражаются COVID-19, но едва ли четверть из них официально выявляются и изолируются. И в то самое время, как министры постепенно снимают режим изоляции, даже главный советник правительства по научным вопросам призвал к осторожности.

Дата выхода в эфир 04 июня 2020 года.