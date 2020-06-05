Telegraph: в Британии забеспокоились о попытках украсть её исследования по COVID-19

Руководитель Центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг сообщил, что другие государства пытаются похитить наработки Соединённого Королевства по поиску вакцины от COVID-19, пишет The Daily Telegraph. Чиновник не уточнил, какие страны стояли за хакерскими атаками на лаборатории, но в качестве «основных подозреваемых» рассматриваются Россия, Китай и Иран, утверждает издание.

Другие страны пытаются украсть наработки Соединённого Королевства по поиску вакцины от COVID-19. С таким предупреждением выступил руководитель Центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг, пишет The Daily Telegraph.

Чиновник подтвердил информацию, что в последние недели британская инфраструктура подвергалась хакерским атакам со стороны государств и преступников. «Для нас приоритетной задачей является защита сферы здравоохранения. Особенно гонка по получению вакцины», — заявил он, выступаю на виртуальном фестивале науки в Челтенхеме.

Во время своей речи Флеминг не называл конкретные страны. Но насколько известно изданию, в качестве основных инициаторов кибератак на лаборатории, разрабатывающие лекарство от коронавируса, рассматриваются Россия, Китай и Иран.

Флеминг возглавляет GCHQ с 2017 года. По его словам, центр по-прежнему сотрудничает с другими правительственными ведомствами, включая MI5, для отражения международных угроз. Однако в последние месяцы «баланс того, что имеет решающее значение, меняется».

«Наши медицинская безопасность и биобезопасность имеют гораздо большее значение, чем это было даже несколько месяцев назад», — сказал чиновник. При этом он добавил, что предпринимаются серьёзные шаги для защиты системы здравоохранения, разработки вакцин и «тех, кто предоставляет жизненно важные услуги всей экономике».

«Важность этих задач меняется. Ведь реальность такова, что другие стремятся их нарушить, украсть наши секреты или иным образом подрывать наши усилия в этих областях», — подчеркнул он.

Флеминг также призвал пользователей принимать простые, но действенные меры, чтобы защитить свою безопасность онлайн — не открывать незнакомые ссылки и не использовать простые пароли. «Если бы мы все сделали некоторые из этих базовых вещей, то даже довольно технически развитым государственным игрокам было бы трудно до нас добраться», — заявил он.

В прошлом месяце GCHQ и его американские коллеги опубликовали совместное заявление. Агентства предупредили международные медицинские и исследовательские организации, что злоумышленники могут попытаться получить доступ к информации о средствах борьбы с коронавирусом, напоминает The Daily Telegraph.