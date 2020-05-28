Euronews: первыми российскую вакцину от коронавируса попробуют трансгенные мыши

В Новосибирске начали разводить генномодифицированных мышей, чтобы к осени вывести достаточное количество грызунов для доклинических испытаний вакцины от коронавируса. Обычные лабораторные мыши не болеют COVID-19 и не подходят для таких испытаний. Поэтому российские учёные добавили к их геному человеческий белок, повышающий восприимчивость к вирусу, сообщает Euronews.

Российские учёные начали разводить трансгенных мышей. Грызуны будут восприимчивы к COVID-19 — а значит, станут эффективным живым полигоном для доклинических испытаний будущей вакцины.

Обычные мыши коронавирусом не болеют. В новосибирском Институте цитологии и генетики решили модифицировать геном мыши, добавив к нему человеческий белок.

НАРИМАН БАТТУЛИН, заведующий лабораторией генетики развития: Мы прямо в ядро инъецируем этот раствор. И так уж в биологии устроено, он встраивается в собственный геном мыши. Ген, он какие-то функции в организме выполняет — мы добавляем еще одну функцию.

Первые операции на мышах уже сделаны. В ближайшее время трансгенные мышата появятся на свет. Для проведения испытаний нужны сотни и тысячи особей. Такого количества учёные обещают добиться с помощью технологий искусственного оплодотворения к осени. Тогда же здесь начнётся тестирование противоковидного препарата.

Дата выхода в эфир 27 мая 2020 года.