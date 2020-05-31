WSJ: Минздрав одобрил первый в России препарат от коронавируса

Минздрав России одобрил противогриппозный препарат «Фавипиравир», получивший торговое название «Авифавир», для лечения коронавируса, сообщает The Wall Street Journal. Тем не менее, несмотря на «многообещающие результаты» на ранних стадиях тестирования препарата, западные учёные полагают, что им необходимо изучить данные испытаний, прежде чем сделать вывод о его эффективности.

Министерство здравоохранения России одобрило противогриппозный препарат для лечения коронавируса, после того как предварительное тестирование показало, что госпитализированные пациенты, которые его принимали, выздоравливают быстрее, сообщает The Wall Street Journal.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» сообщили, что их препарат с торговым названием «Авифавир» получил временное регистрационное удостоверение до конца года, показав «высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний».

Противогриппозный препарат «Фавипиравир» показал «многообещающие результаты» на ранних стадиях тестирования в России и стал одним из первых одобренных в мире в качестве эффективного лечения COVID-19. Тем не менее, как отмечает издание, западные учёные заявили, что хотели бы изучить данные его испытаний, прежде чем судить о том, стоит ли другим странам взять его на вооружение в борьбе с коронавирусом.

«Фавипиравир» был изначально разработан как препарат для лечения гриппа подразделением японского холдинга Fujifilm Holdings Corp. и получил торговое название «Авиган». Препарат был одобрен в стране в 2014 году в качестве лечения гриппа, однако всё это время стоял на резерве у медиков в связи с тем, что имеет ряд побочных эффектов, в частности на плод при использовании у беременных женщин.

При этом срок действия основного патента на препарат истёк в прошлом году, позволив другим компаниям приступить к его разработке.

«В лабораторных условиях было установлено, что он эффективен против ряда вирусов, включая лекарственно-устойчивый грипп, геморрагические лихорадки типа Эбола и COVID-19», — приводит WSJ слова специалиста из отдела инфекционных болезней Университета Торонто доктора Эрика Кумса.

Тем не менее, Кумс подчёркивает, что не стоит спешить с выводами, так как для оценки результатов необходимо пересмотреть данные по «Фавипиравиру» и понять, как были структурированы испытания. Пока западные учёные могут опираться лишь на информации из «предварительных публикаций и пресс-релизов», а не на конкретные данные.

Испытания «Фавипиравира» проходят и в других странах, как в самой Японии, так и в Китае. Кроме того, как отмечает WSJ, большой интерес к препарату проявил Белый дом.

Издание напоминает, что в начале мая в США биофармацевтическая компания Gilead Sciences Inc. получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях противовирусного препарата «Ремдесивир». Клинические исследования показали, что лекарство сократило время выздоровления госпитализированных пациентов.