Guardian: «нет никакой гарантии» — ведущий американский учёный призвал не рассчитывать на вакцину от COVID-19

Один из ведущих американских учёных Уильям Хазелтайн усомнился в эффективности вакцины от коронавируса, даже если она будет разработана в ближайшее время, сообщает The Guardian. Хазелтайн призвал людей носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и чистить все поверхности для борьбы с распространением COVID-19.

В то время как количество заражённых коронавирусом в мире превысило 5 млн человек, один из ведущих американских учёных Уильям Хазелтайн призвал не рассчитывать на то, что в ближайшее время будет создана вакцина от COVID-19, сообщает The Guardian.

Учёный, прославившийся своими исследованиями в области ВИЧ, рака и геномики, назвал лучшим способом борьбы с пандемией тщательное отслеживание вирусов и введение строгой изоляции по мере их распространения.

По его мнению, вакцина от коронавируса может быть разработана, однако он подчеркнул, что «не рассчитывал бы на это», призвав людей носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, мыть руки и чистить все поверхности.

«Не слушайте политиков, которые заявляют, что у нас будет такая вакцина к их переизбранию. Может, так и будет, я просто говорю, что нет никакой гарантии… потому что каждый раз, когда люди пытались создать вакцину — от ТOPC или MERS, — она на самом деле не защищала», — приводит издание слова Хазелтайна.

Так, по словам учёного, вакцины, ранее разработанные от других типов коронавируса, не смогли защитить слизистую оболочку носа, через которую вирус обычно попадает в организм человека.

При этом он осудил ограничительные меры, введённые в Соединённых Штатах и ряде других стран, власти которых сделали недостаточно для «принудительной изоляции» людей, контактировавших с заражёнными. Тем не менее Хазелтайн высоко оценил усилия Китая, Южной Кореи и Тайваня по сдерживанию распространения коронавируса.

По его мнению, хуже прочих с борьбой с эпидемией справились в США, России и Бразилии, которые возглавляют список стран по числу заражённых.

Как отмечает The Guardian, в среду в Бразилии было зарегистрировано рекордное число случаев заболевания — 19 951, в результате чего общее количество заражённых коронавирусом составило 291 579 человек. Издание предполагает, что если данная тенденция сохранится, «вскоре страна обойдёт Россию по числу случаев заболевания», которые там превышают отметку в 300 тыс.

Министерство здравоохранения Бразилии в среду рекомендовало врачам использовать противомалярийные препараты хлорохин и гидроксихлорохин в сочетании с антибиотиками для лечения заражённых коронавирусом уже на первых этапах. При этом рекомендация прозвучала вопреки предупреждениям экспертов о возможных рисках для здоровья человека.

В случае использования препаратов пациентам нужно будет подписать документ о том, что они ознакомлены с возможными побочными эффектами, пишет The Guardian.

Несмотря на предостережения врачей об опасности применения противомалярийных препаратов для лечения COVID-19, на этой неделе президент США Дональд Трамп также заявил, что принимает гидроксихлорохин, чтобы не заболеть коронавирусом.