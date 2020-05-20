BFM TV: лаборатория в США призвала Евросоюз заказывать вакцину за полгода до выпуска

Биотехнологическая компания Moderna, которая проводит испытания вакцины от коронавируса, посоветовала европейским странам как можно скорее оформлять на неё заказы, потому что до их получения пройдёт не менее полугода, пишет BFM TV. По словам главы предприятия, на эти деньги он планирует наладить массовое производство вакцины, эффективность которой будет определена к осени.
После объявления об успешных испытаниях своей экспериментальной вакцины от нового коронавируса американская биотехнологическая компания Moderna во вторник призвала европейские государства быстрее оформлять заказы, потому что доставка будет происходить только спустя полгода, сообщает BFM TV.
Генеральный директор предприятия Стефан Бансель рассказал в эфире французского телеканала, что сейчас ему необходима помощь от стран Евросоюза в виде заказов на вакцины. «Должно пройти приблизительно от шести до девяти месяцев с того дня, когда мы получили заказ, до того момента, когда мы сможем предоставить вакцины, — подчёркивает Бансель. — Необходимо закупить сырьё, оборудование, нанять и обучить сотрудников». Он добавил, что каждый день без заказов от европейских правительств отдаляет начало вакцинации в Старом Свете.
При этом об эффективности экспериментальной вакцины, по словам главы компании Moderna, станет известно осенью, когда исследование перейдёт в третью стадию. «При самом оптимистичном сценарии» — хотя, как признаётся сам генеральный директор, найдутся 50 причин для задержки, — «не исключено, что в период между октябрём и ноябрём» предприятие соберёт достаточно данных, чтобы оценить эффективность вакцины. После этого можно будет передать документацию в регулирующие органы Европы и США.
Как уточнил в интервью BFM TV Стефан Бансель, в Соединённых Штатах получение разрешения может занять «несколько недель вместо полугода» в рамках ускоренной процедуры. Недавно стало известно о сотрудничестве Moderna с крупным предприятием Lonza, которое будет выпускать до миллиарда доз вакцины в год. По заверениям Банселя, производство в США сможет полностью покрыть американский рынок, а в Европе вакцину будет поставлять швейцарская компания.
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